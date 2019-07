Fotografia de sombrinhas de Olhão premiada pelo The Sunday Times

Uma fotografia, cujo tema central são as sombrinhas que decoram algumas das principais artérias do centro histórico da cidade de Olhão, acabou de vencer um concurso do jornal britânico de referência The Sunday Times.

A imagem, capturada por Mark Bishop, capturou a beleza e a frescura que as sombrinhas multicoloridas conferem às ruas, contra o azul do céu algarvio, tendo sido a escolhida do concurso Big Shot, frente a fotografias de destinos como o rio Chobe, no Botswana, Mount Robson, no Canada, Estocolmo, na Suécia, ou a Ilha Senja, na Noruega.

A iniciativa do Município, que colocou a cidade de Olhão no roteiro mundial do movimento Umbrella Streets, tem captado os olhares de olhanenses e turistas de todo o mundo, que não resistem a capturar a sua beleza e partilhá-la nas redes sociais.

Veja aqui a foto vencedora de Mark Bishop, bem como as outras concorrentes.