FolkFaro 2019 traz grupos de 10 países em nove dias de folclore

O maior festival de folclore do sul arranca dia 17 de agosto no Teatro das Figuras.

As «Culturas e Ritmos do Mundo» vão estar representadas durante nove dias no maior festival de folclore do sul de Portugal, de 17 a 25 de agosto.

O FolkFaro é uma organização anual do Grupo Folclórico de Faro, que conta com o apoio principal do Município de Faro e vai já para a sua 17ª edição.

Músicas, danças, cantares e trajes de povos de diferentes continentes, e mais de 400 participantes, entre bailadores e músicos, irão mostrar a riqueza das tradições populares das suas terras.

A Gala de Abertura será noite de 17 de agosto, sábado, às 21h30, no Teatro das Figuras, marcará o início do festival.

Os grupos participantes foram selecionados entre mais de uma centena de propostas recebidas pela organização, estando confirmadas as presenças em todo o festival os seguintes países e grupos: Asociación «Nuestras Raíces» (Argentina, Rosario – Santa Fé); Ballet Folclórico Nacional Jaime Orozco (Colômbia, Bogotá); FS Rozmarija (Eslováquia, Presov); Grupo de Danzas Adolfo de Castro (Espanha, Cádiz); Ensemble Sanyo Daiko Dan (Japão, Hiroshima) e Penfolk Sarfolk (Turquia, Pendik, Istambul).

Para além destes grupos internacionais a tempo inteiro, haverá participações pontuais de mais 4 grupos internacionais no palco do Passeio da Doca, num total de 10 presenças internacionais: Folk Group Kompanija (Polónia, Boguchwala); Compañia Nacional de Danza Folklórica (Cidade do México); BAFUT (Chile, Universidad de Tarapacá) e Cho Shui River Art (Taiwan, Yunlin).

Como habitualmente, também as tradições portuguesas estarão representadas por prestigiados grupos folclóricos de diversas regiões de Portugal: Grupo Folclórico de Barcelinhos (Baixo Minho); Rancho Folclórico da C.P. Arcena – V.F. Xira (Ribatejo); Rancho Folclórico S. Salvador de Grijó – Vila Nova de Gaia (Douro Litoral); Rancho Típico Sambrasense (São Brás de Alportel) e Grupo Folclórico de Faro (organizador).

Os espetáculos diários em Faro, no Palco do Passeio da Doca, acontecem nas noites de 18 a 25 de Agosto, em simultâneo com a Feira dos Doces, Frutos Secos e Bebidas Regionais.

Em cada uma dessas noites, atuarão sucessivamente os diversos grupos estrangeiros, e também haverá lugar a outras expressões artísticas com algumas participações especiais: Clube de Danças João de Deus e Associação S. Brás Bailando e Sandra Cristo (intérprete do Hino do FolkFaro – «Unidos Por Um Laço»).

O FOLKFARO é o único festival do sul de Portugal com a certificação internacional do CIOFF®-Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais, uma organização não-governamental (ONG) com relações formais de consulta com a UNESCO, criada em 1970 com o objetivo de salvaguardar a promoção e difusão da cultura tradicional e do folclore. Está atualmente representado em mais de 70 países e reúne mais de 250 festivais internacionais em todo o mundo.

O FolkFaro apresenta ainda diversos espetáculos nas freguesias de Faro e nos concelhos de Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel, Tavira e Vidigueira, num total de 15 localidades. Diversos grupos do FolkFaro participarão nos festivais de Moncarapacho e da Luz de Tavira, em parceria com os grupos folclóricos locais. É renovada também a parceria com o Festival de Danzas de Villablanca (província de Huelva – Faro), com a partilha de grupos internacionais entre os dois festivais.

As animações de rua, na baixa e no mercado municipal, assim como os desfiles dos grupos da Pontinha ao Passeio da Doca, bem como as animações no Moto Clube de Faro e na Tertúlia Algarvia irão trazer um ambiente de alegria e festa à cidade.

Os programas especiais para crianças na Biblioteca e no Refúgio Aboim Ascensão, os programas para idosos em diversas instituições e um programa especial para os reclusos no Estabelecimento Prisional reforçam a componente social do festival.

Os ateliers de dança, diariamente na Escola EB 2,3 Santo António, irão permitir, aos mais curiosos, aprender e praticar um pouco das danças do mundo através dos grupos que nos visitam.

A celebração ecuménica na Igreja da Sé, no último dia, com uma mensagem de paz e união entre os povos, constitui também motivo de interesse deste festival.

O voluntariado e a inserção do festival na comunidade são aspetos fundamentais do FolkFaro. Os voluntários asseguraram o bom funcionamento de diferentes áreas do festival: Comissão Organizadora, Alojamento, Cozinha e Refeitório, Transportes, Folk-Bar, Folk-Shop, Portaria, Secretariado, Apoio de Palco ou ainda acompanhando os Grupos como Guias.

Para além do apoio principal da Câmara Municipal de Faro, outras entidades públicas como a Direção Regional de Cultura do Algarve, a Fundação Inatel, as Câmaras Municipais de Loulé e S. Brás, as Juntas de freguesia do concelho de Faro, Teatro Municipal de Faro, Ayuntamento de Villablanca, Fagar e Mercado Municipal apoiam ou colaboram com a organização do evento.