FlixBus celebra novas linhas a partir do Algarve com viagens a 1 euro

Operadora inaugura várias linhas domésticas a partir do Algarve, reforçando também as linhas já existentes com Sevilha e Huelva.

A FlixBus, operador de viagens de autocarros intercidades da Europa, vai reforçar a sua operação a partir do Algarve. A partir de 30 de julho, os portugueses poderão escolher viajar da região algarvia para algumas cidades portuguesas, como Lisboa, Fátima e Coimbra.

Todas as ligações serão feitas «com uma frota de autocarros novos e confortáveis, que seguem as mais altas normas de segurança, com Wi-Fi gratuito, espaço extra para as pernas e baixas emissões de gases, em linha com a normativa EURO VI».

Para assinalar estas novas linhas, a FlixBus vai disponibilizar bilhetes a um euro que poderão ser adquiridos a partir de hoje, até ao dia 29 de julho, para viagens entre 30 de julho e 15 de setembro. Esta campanha é exclusiva a viagens domésticas e os bilhetes só poderão ser adquiridos via website ou App, sendo limitados.

Existirão, por exemplo, ligações entre Faro e Coimbra, com um valor a partir de 12,99 euros, Faro – Lisboa com preços desde 9,99 euros e Faro – Fátima com valores semelhantes.

Além da rede doméstica, a empresa aumentou as frequências de viagens da região algarvia para o sul de Espanha, mais precisamente para Sevilha e Huelva. É possível viajar entre Albufeira e a capital da Andaluzia a partir de 5,99 euros, bem como entre Faro e Huelva.

«De forma a contribuir para o impulso do turismo na região, a FlixBus reforçará o número de frequências na operação internacional, ligando Faro e Albufeira ao sul de Espanha com bilhetes a partir de 5,99 euros», revela a empresa.

Pablo Pastega, diretor-geral da FlixBus em Portugal e Espanha, diz estar «confiante que o Algarve continuará a ser um destino de eleição para portugueses e estrangeiros este verão», esperando «aumentar a oferta e expandir a rede muito em breve».

O dirigente acrescenta que «a pandemia abalou fortemente o setor do turismo em todo o mundo, e o Algarve não foi exceção. Queremos ajudar a inverter a tendência e dar mais opções de transporte a todos os portugueses que querem passar férias nas praias algarvias e ainda reforçar as ligações da região ao sul de Espanha, para receber todos os estrangeiros que privilegiam um verão a sul de Portugal».

A higiene e a segurança são «uma das principais prioridades da empresa», por isso estão a ser implementados novos processos de desinfeção e limpeza entre cada viagem. Em linha com as orientações da Direção-Geral de Saúde, os passageiros terão de utilizar máscara, assim como os condutores e todas as equipas da FlixBus responsáveis pela manutenção dos autocarros.

Os lugares imediatamente atrás do condutor estarão sempre vazios e apenas serão vendidos 2/3 dos lugares a bordo, de forma a cumprir com a legislação em vigor em Portugal. Todas as medidas de segurança em vigor podem ser consultadas aqui. A empresa, no entanto, recorda que muitos países já «levantaram as restrições de capacidade», medida ainda mantida em Portugal, «que limita os operadores de linhas de autocarros».

Por isso, «a FlixBus irá cumprir com todas as orientações locais, aguardando, no entanto, à semelhança de outros países europeus, que a limitação de 2/3 de capacidade nos transportes seja levantada em breve, de forma a poder expandir a rede doméstica agora lançada».