Filarmónica de São Brás ministra workshop de Direção de Banda

Iniciativa termina com concerto público.

Realiza-se em São Brás de Alportel, entre os dias 7 e 9 de Fevereiro (de sexta-feira a domingo) um workshop de Direção de Banda orientado pelo Maestro José Eduardo Gomes.

Este «curso» pretende abordar vários aspetos relacionados com a Direção de Orquestra, neste caso mais específico a Direção de Banda, tais como diversas matérias do foro teórico (análise, história da música e repertório), e prático (técnica e ensaios com a Banda).

Cada um dos participantes terá ainda oportunidade de usufruir de tempo de estrado, dirigindo a banda, algo «fundamental para a aprendizagem individual» segundo a organização.

No final de cada sessão prática, há uma partilha e análise do trabalho realizado e o todo o trabalho terminará com um concerto final, público, onde todos os participantes dirigem a Banda.

O responsável pelo workshop, José Eduardo Gomes, foi recentemente laureado com o 1º Prémio no European Union Conducting Competition, tendo ganho igualmente o prémio Beethoven no mesmo concurso.

É maestro titular da Orquestra Clássica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e professor na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo do Porto, onde trabalha com as várias Orquestras.

Foi maestro titular da Orquestra Clássica do Centro (2016 a 2018), maestro associado da Orquestra Clássica do Sul (2018/2019), maestro titular do Coro do Círculo Portuense de Opera, no Porto (2011 a 2017) e maestro principal da Orquestra Chambre de Carouge, na Suíça, (2008 a 2011).

O concerto final realiza-se no Cineteatro de São de Alportel, no dia 9 de Fevereiro, domingo, às 16 horas, contando com entrada livre.