Festival MED é finalista em 10 categorias dos Iberian Festival Awards

Evento de Loulé volta a estar nomeado nos Iberian Festival Awards, desta vez em 10 categorias, alcançando a sua presença mais forte de sempre na final destes galardões.

Melhor Festival de Média Dimensão, Melhor Promoção Turística, Melhor Alinhamento, Melhor Programa Cultural, Contributo para a Sustentabilidade, Melhor Festival Lusófono, Melhor Atuação – Artista Português, Melhor Atuação – Artista Internacional, Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing e Melhor Foto. Estas são as categorias a que o MED concorre ao lado de vários nomes sonantes no mundo dos festivais portugueses e espanhóis, nesta 5ª edição dos prémios.

O evento louletano estreia-se como finalista da Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing e da Melhor Foto, categorias a que se candidatou pela primeira vez este ano.

Depois de, em 2017 e 2018, o Festival MED ter arrecadado o prémio de Melhor Festival de Média Dimensão e, em 2018, ter sido distinguido com a Melhor Promoção Turística em Portugal, no passado mês de março, neste evento, voltou a estar em destaque naquela que foi a 4ª edição dos Iberian Festival Awards, ao alcançar a distinção de Contributo para a Sustentabilidade.

Promovidos pela APORFEST – Associação Portuguesa de Festivais de Música, estes prémios são o único reconhecimento ibérico dedicado aos festivais, sendo uma referência importante na evolução do setor.

O evento dedica-se a promover, valorizar e celebrar todos os profissionais, parceiros e artistas responsáveis pelo seu desenvolvimento, crescimento e melhoria.

A atribuição dos prémios referentes à 5ª edição está marcada para a noite de 14 de março, numa gala que decorrerá na FIL, em Lisboa.

«Reconhecido e elogiado no circuito europeu dos festivais de World Music, o MED destaca-se por uma identidade própria que alia a diversidade cultural dos quatro cantos do mundo às mais genuínas tradições locais. O MED apresenta uma harmoniosa fusão de manifestações artísticas, com destaque para a Música, o que tem contribuído para a construção de uma imagem diferenciadora e uma forte adesão por parte do público», explica a autarquia de Loulé.

As votações decorrem no site da APORFEST.