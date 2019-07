Festival Internacional do Caracol traz receitas do mundo a Castro Marim

Receitas novas e distintas, mas também as mais tradicionais, prometem marcar presença neste fim-de-semana, de 19 a 21 de julho, no Festival Internacional do Caracol, em Castro Marim.

O certame decorre na Colina do Revelim de Santo António, que oferece uma vista privilegiada sobre o Rio Guadiana e a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Além das formas de confeção mais tradicionais da cozinha portuguesa, o Festival Internacional do Caracol traz sabores internacionais do petisco, nomeadamente da cozinha espanhola, francesa e marroquina.

A gastronomia será acompanhada por um programa cultural com abertura diária às 19h00. Amanhã, sexta-feira, dia 19, a animação é assegurada pelo grupo espanhol «Charanga Los de Ruedo». Haverá também cante alentejano com «Cantadores do Desassossego», com o fecho da noite a ficar a cargo de «André Ramos & Teresa Nunes», às 21h30.

No sábado, dia 20 de julho, a abertura é também feita pelos «Charanga Los de Ruedo», seguindo-se um concerto das «Moçoilas», às 20h, que trazem a Castro Marim a música tradicional da serra algarvia. A acordeonista Celina da Piedade encerra este dia de festival, com concerto marcado para as 22 horas.

No último dia, 21 de julho, o Festival abre com o cantor Eduardo Ramos, seguindo-se em palco «Quintarolas» e, por último, os «Kumpania Algazarra», às 21h30.