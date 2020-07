Festival de Observação de Aves volta a Sagres em outubro

Edição de 2020 terá também uma vertente online.

Sagres volta a receber, de 2 a 5 de outubro, «o maior evento de natureza do país» – o Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, que este ano apresenta uma vertente online.

As inscrições para o evento abrem dia 28 de julho, às 9h00, e o programa será divulgado no mesmo dia. Para além das habituais saídas de campo, passeios e ateliers, haverá um rol de atividades online que permitirá que pessoas de todo o mundo participem em atividades como palestras e workshops, entre outras.

Tendo em conta a pandemia COVID-19, «as atividades e espaços do Festival serão adaptados para garantir a segurança de todos os participantes, seguindo as orientações da DGS», explica a organização.

Este ano, a cabeça-de-cartaz do Festival é a alvéola-amarela, uma das pequenas aves que visita a zona de Sagres em maior número no final do verão e início do outono.

Segundo o município de Vila do Bispo, «esta ave graciosa faz jus ao seu nome: o peito e ventre amarelo-vivos e o dorso amarelado saltam à vista quando passa em voo, pousa nas vedações ou anda no solo, abanando a cauda comprida para cima e para baixo. Estas aves migradoras são das primeiras a chegar ao nosso país, podendo ser vistas no sul de Portugal logo a partir de fevereiro».

Ao longo da primavera e verão, a maior parte das alvéolas-amarelas que se veem por cá têm a sobrancelha e garganta brancas: pertencem à subespécie ibérica, que nidifica no nosso país.

No início do outono, juntam-se várias outras subespécies que estão de passagem, vindas do norte e centro da Europa. A maior parte deixa o território português em finais de outubro, para ir passar o inverno a África.

Tal como as alvéolas-amarelas, milhares de outras aves sobrevoam o Algarve em outubro, a caminho dos seus territórios de invernada em África. Desde águias a cegonhas, alcatrazes e pardelas, o 11º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza «será mais uma celebração destes visitantes alados, do espetáculo incrível que é a migração de aves, e de todo o encanto da natureza».

O Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza é organizado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Associação Almargem.

Todas as novidades do festival podem ser acompanhadas no site oficial, no Facebook e no Instagram.