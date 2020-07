Festival de Observação de Aves em Sagres abre inscrições amanhã

Certame conta, pela primeira vez, com uma vertente online.

As inscrições para o 11º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres, abrem amanhã, terça-feira, dia 28 de julho.

Agendado para os dias 2, 3, 4 e 5 de outubro, o evento proporcionará dezenas de oportunidades para desfrutar do espetáculo da migração de aves e descobrir a natureza do barlavento algarvio.

As aves são as estrelas do Festival – nesta época, passam aos milhares por Sagres. Segundo a organização, «poderá ir ao Cabo de São Vicente deslumbrar-se com as dezenas de alcatrazes que passam ao largo. Ou pode fazer-se ao mar, numa viagem de barco que permite ver espécies que dificilmente se avistam de terra, como a alma-de-mestre ou a pardela-balear, a ave marinha mais ameaçada da Europa».

Outras propostas incluem passeios em terra para observar pequenos «aventureiros» como a alvéola-amarela (cabeça de cartaz deste ano), que repõem energias antes de enfrentar a travessia do Mediterrâneo, ou a hipótese de conhecer melhor as águias e abutres que passam lá no alto, numa sessão de Introdução às Rapinas.

E tal como as aves que abastecem em Sagres antes de seguir viagem rumo ao sul, também os amantes de natureza precisam de manter os níveis energéticos. Por isso, nesta edição, são convidados «a explorar formas sustentáveis de obter alimento», em sessões como um workshop para tirar o maior proveito de «Uma horta junto ao mar» ou uma visita guiada à Lota de Sagres, para explorar de onde vem o peixe que comemos.

Na edição de 2020 deste certame, as atividades não acabam com o pôr-do-sol. No escuro, há o desafio de descobrir os sons, tanto de aves migradoras como de morcegos. Haverá também oportunidade de ver de perto algumas das 3000 espécies de borboletas noturnas do nosso país.

Por fim, outra das novidades prende-se com as atividades online que surgem, pela primeira vez, no cartaz do evento. «Permitirão que pessoas de todo o mundo desfrutem desta celebração da Natureza e da migração», congratulam-se os responsáveis pelo Festival.

Todos os dias do festival, das 21h00 às 22h00, poderá assistir via internet ao ciclo «Mulheres a Salvar o Mundo». Outros webinars incluirão temas tão diversos como os cavalos-marinhos da Ria Formosa, o combate ao crime ambiental e workshops de ilustração científica.

O programa ficará disponível online, aqui, e a organização recomenda que se inscreva «o mais rapidamente possível, pois todos os anos há atividades que esgotam depressa».

As atividades e espaços do Festival serão adaptados segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde, face à situação de pandemia por COVID 19.

O Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza é organizado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Associação Almargem.