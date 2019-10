Festival de Observação de Aves chega amanhã a Sagres com novidades

Começa já amanhã, quinta-feira, 10 de outubro, o Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres.

Serão duas centenas de atividades – muitas delas gratuitas, a decorrer até domingo. Do centro da vila até ao Cabo de S. Vicente, as propostas são variadas, desde sessões para observar aves e golfinhos até workshops de ilustração e fotografia, não esquecendo vários desafios para miúdos e graúdos.

Um dos momentos altos será a realização de uma BirdRace no dia 12 de outubro, sábado, apadrinhada pela Sony, em que a equipa que observar mais espécies de aves ganhará uma máquina fotográfica Sony RX10M4.

Entre as novidades destacam-se as atividades de remoção de chorão, um workshop de esculturas de areia e um debruçar sobre o trabalho de um Vigilante da Natureza.

No sábado, investigadores dos dois lados do Atlântico juntam-se na antiga lota do Porto da Baleeira, na sessão «O Oceano que nos une – Diálogos em torno da linha de costa: gestão costeira em Portugal e no Brasil», organizada pelo Centro de Comunicação dos Oceanos.

Muitas das atividades para crianças e vários workshops decorrerão no recente Pavilhão Multiusos de Sagres, por detrás da Escola Primária.

O programa pode ser consultado online, sendo também possível fazer a inscrição no evento presencialmente, a partir de 10 de outubro, no Forte do Beliche.

O festival é organizado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Associação Almargem.