Festival de Folclore traz ranchos portugueses e sons egípcios a Portimão

Coreto da zona ribeirinha de Portimão vai ser palco da 19ª edição deste evento promovido pelo Rancho Folclórico da Ladeira do Vau.

O evento decorre neste sábado, 3 de agosto, às 21h00, antecedido por um desfile entre o Largo 1º de Maio e a zona ribeirinha de Portimão.

Este contará com a participação do Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa (Almeirim), do grupo egípcio de dança sufi e tanora Emad Selim, do Rancho Folclórico do Granho (Salvaterra de Magos), do Rancho Folclórico Flores de Monfirre (Mafra) e do Rancho Folclórico da Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra (Alfama-Lisboa), para além do agrupamento organizador, que conta com os apoios da Freguesia de Portimão e da Câmara Municipal de Portimão.

O Rancho Folclórico da Ladeira do Vau foi fundado em 31 de maio de 1984, tendo como objetivo representar as antigas tradições locais, sobretudo ligadas à atividade piscatória.

Atualmente é composto por dez pares de dançarinos, dois acordeonistas, dois ferrinhos e três vocalistas.