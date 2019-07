Festival de Folclore do Azinhal regressa a Castro Marim

A aldeia de Azinhal, em Castro Marim, conhecida pelas rendilheiras da renda a bilros, volta a ser palco do Festival de Folclore, no sábado, 20 de julho, a partir das 21h30.

A XXV edição do Festival apresenta o Rancho Folclórico «Rosas do Mondego», de Coimbra, o Grupo de Folclores Estrelinhas (Paio Pires), do Seixal, o Rancho Regional de Paredes e o Rancho Folclórico do Azinhal.

O espetáculo promote ser uma manifestação de riqueza cultural única, refletida nas danças, cantares e instrumentos musicais, trajes e adereços, num genuíno reflexo de usos, costumes e as tradições das suas regiões.

Esta é uma iniciativa que valoriza e promove o folclore, intrinsecamente ligado à história e tradição do Algarve.

O XXIV Festival de Folclore do Azinhal tem a organização da Casa do Povo e do Rancho Folclórico do Azinhal e conta, uma vez mais, com os apoios da Câmara Municipal de Castro Marim e da Junta de Freguesia local.