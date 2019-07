Festival da Sardinha arranca com reconstituição histórica e novo recinto﻿

Sardinha volta a ser a rainha da festa na Zona Ribeirinha de Portimão entre os dias 7 (quarta) e 11 (domingo) de agosto, na 5ª edição do Festival.

Uma das novidades deste ano apresenta-se na terça-feira, dia 6 de agosto, véspera de abertura oficial do recinto, com uma reconstituição histórica da descarga da sardinha, na qual participarão grupos de teatro locais, em conjunto com o Museu de Portimão.

A viagem ao passado, com trajes e meios de transporte a condizer, contará ainda com uma mega sardinhada popular. Um momento dinamizado com a RTP1, com direito a transmissão em direto.

Este ano, os restaurantes parceiros do festival, são sete: À Ravessa, Casa Bica, Dona Barca, Forte e Feio, O Meco, Retiro do Peixe Assado, Ú Venâncio e Zizá. Totalizando mais de dois mil lugares sentados.

Outra das novidades desta edição é o facto do recinto transitar para uma zona próxima do Clube Naval de Portimão, de forma a solucionar condicionamentos de espaços. Os concertos começam às 22h00, sendo que no primeiro dia, 7 de agosto, atuam os Amor Eletro e no segundo, dia 8, Bárbara Bandeira. No dia 9 é a vez de Marco Rodrigues e dia 10 conta com a presença de C4 Pedro. Já no último dia são os Expensive Soul que alegram os algarvios.

Por fim, naquela que talvez seja «a maior inovação do festival», existe a possibilidade de se comer a sardinha no próprio recinto do evento, sendo que existirão quatro pontos de venda, a cargo de coletividades locais.

O Festival da Sardinha 2019 é uma organização da Câmara Municipal de Portimão, em parceria com a Administração dos Portos de Sines, Junta de Freguesia de Portimão, EMARP – Águas e Resíduos de Portimão, Algar e Zomato.