Festival da Comida Esquecida fecha com sardinhas da boa morte

Festival da Comida Esquecida chega ao fim da sua primeira edição, sábado, dia 17 de outubro, em Querença.

O Festival da Comida Esquecida, que tanto tem trabalhado as memórias, quer deixar uma última memória nos seus participantes, que será uma refeição final simbolizando os territórios e as heranças alimentares de quem neles vive.

Em Querença, sede da organização do evento, os participantes terão mais um dia e uma refeição especiais, desta vez com três ementas diferentes à escolha, dedicadas a cada uma das três grandes regiões algarvias, tão bem representadas no concelho de Loulé: a serra, o barrocal e o litoral.

Além da refeição, o programa incluirá um percurso gastronómico guiado pela aldeia, para abrir todos os sentidos à riqueza da gastronomia algarvia, e ainda animação diversa, com música, palavras e história ligadas à nossa tradição cultural.

O evento foi alterado e adaptado de forma a respeitar todas as atuais orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e garantir a segurança de participantes e colaboradores, mas mantendo a sua identidade e essência, ligadas à celebração de tradições algarvias através de experiências gastronómicas inesquecíveis.

Os bilhetes são adquiridos online antecipadamente, estando todas as regras de participação disponíveis na página Facebook do Festival.

O Festival da Comida Esquecida integra, com destacado mérito, o programa cultural 365 Algarve, uma iniciativa co-financiada pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, uma iniciativa das Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, financiada pelo Turismo de Portugal, e operacionalizada pela Região de Turismo do Algarve, pela Associação de Turismo do Algarve e pela Direção Regional de Cultura do Algarve.

A entidade promotora desta iniciativa é a Cooperativa QRER, uma organização dedicada ao Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade.

Fotos: Vítor Pina.