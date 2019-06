Festa Nacional da Ginástica traz quase 4 mil participantes a Portimão

O arranque do certame, que decorre no próximo fim-de-semana, é marcado pelo desfile dos participantes nas ruas da cidade, às 21 horas de sexta-feira, 28 de junho.

A partida para este momento inicial da Festa dá-se junto ao Clube Naval, terminando em concentração na antiga lota, onde serão prestadas as boas vindas aos atletas e às suas famílias e serão oferecidas lembranças a cada clube representado.

Ao longo destes dias o evento contará com diversos momentos altos, com destaque para o PortugalGym, a Batalha dos Campeões, a Gala Prof. Henrique Reis Pinto e o espetáculo «Odus», que contarão com o envolvimento de ginastas de elevado índice técnico, mas também com centenas de praticantes informais.

No que toca ao PortugalGym, trata-se de um evento não competitivo que envolve participantes «dos 6 aos 80 e muitos anos» na disciplina GpT – Ginástica para Todos, no qual os clubes se inscrevem livremente para apresentar os seus trabalhos/esquemas preparados ao longo do ano.

Os intervenientes farão demonstrações públicas em espaços emblemáticos da cidade, como a Praça 1º de Maio, a Alameda da República e junto à antiga lota, localizada na zona ribeirinha de Portimão.

As atuações decorrem em simultâneo e terão lugar no sábado, dia 29 de junho (das 9h00 às 12h30 e das 17h00 às 19h30) e no domingo, dia 30 (das 9h30 às 12h00). Em ambos os dias também haverá apresentações no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, entre as 9h30 e as 12h00.

Quanto à Batalha dos Campeões, marcada para 29 de junho no Portimão Arena, realiza-se entre as 14 e as 16 horas, e incluirá as seguintes disciplinas competitivas: acrobática, aeróbica, rítmica, artística, teamgym, trampolim, tumbling e duplo mini-trampolim, com a participação de ginastas de elite.

Em cada disciplina haverá um «duelo» entre dois ginastas, que serão avaliados por dois juízes e pelo público. As entradas custam 5 euros.

Nessa noite de sábado, a partir das 21h30, o Portimão Arena receberá a Gala Prof. Henrique Reis Pinto, que homenageia uma figura de referência do desporto nacional, na qual participam as 13 classes que obtiveram a menção «ouro», no Gym for Life de Portugal.

As classes serão avaliadas por um júri previamente designado, estando em disputa a menção «diamante», a ser atribuída no final desta atuação.

As apresentações são intercaladas com exercícios de acrobática, aeróbica, ginástica rítmica, ginástica artística, teamgym, trampolim, tumbling e duplo mini-trampolim. Para este espetáculo as entradas também custam 5 euros.

Por fim, das 16h00 às 17h30 do dia 30 de junho, domingo, efetua-se no mesmo equipamento municipal o espetáculo «Odus», «que só acontece em 2019 porque é ano de realização da Gymnaestrada Mundial», marcada para a cidade austríaca de Dornbirn, entre 7 e 13 de julho.

Estão previstos mais de 20 mil participantes em representação de 65 países, sob a égide da Federação Internacional de Ginástica.

Portugal é um dos oito países com o privilégio de exibir um espetáculo próprio, designado por «Odus», com apresentação nacional única em Portimão. Serão 970 participantes dos 1100 que integrarão a delegação lusa. Os interessados em assistir devem adquirir o respetivo ingresso, no valor de 5 euros.

Em termos globais, a Festa Nacional da Ginástica 2019 trará a Portimão um total de 3930 participantes em representação de 78 clubes de norte a sul do país, acompanhados pelos respetivos técnicos e por muitos familiares, o que dinamizará de forma especial o último fim-de-semana de julho na Cidade Europeia do Desporto.

Os bilhetes podem ser adquiridos em www.bol.pt ou www.facebook.com/ginasticaportugal, bem como nas lojas dos CTT, FNAC e El Corte Inglês, e ainda no Portimão Arena, sendo as entradas livres para crianças menores de 6 anos.