Festa da Espiga de Salir vai a casa de toda a população

Festa assume novo formato para contornar a pandemia.

A Junta de Freguesia de Salir, em coordenação com a Câmara Municipal de Loulé, alterou o formato da 53ª Festa da Espiga, adaptando-a à nova realidade motivada pela pandemia COVID-19.

Assim, a festa mais tradicional e emblemática desta freguesia do concelho de Loulé será assinalada em dois momentos diferenciados e inovadores para este tipo de evento. «A Espiga vai a sua casa», em carros alegóricos, e «A Espiga em direto», por meio digital.

A iniciativa «A Espiga vai a sua casa» decorre na quinta-feira, dia 21 de maio, a partir das 9h30, e irá percorrer toda a freguesia. Mais tarde, a partir das 16h00, vai ser possível assistir, através da página de Facebook da Junta de Freguesia de Salir, aos concertos de Filipa Nobre, André Catarino, Diogo Ramos e Gonçalo Tardão, na iniciativa «A Espiga em direto».

A comissão organizadora sublinha que «com o mesmo empenho das edições anteriores e certos que será uma Festa da Espiga diferente, uma vez que não poderemos estar juntos, não quisemos deixar de estar presentes».

A organização manifesta, desde logo, «a ambição e entusiasmo para que, no próximo ano, tudo decorra com a normalidade esperada», endereçando a todos os intervenientes na organização da festa, aos patrocinadores e comércio local, «uma palavra de esperança para o futuro e agradecendo pelo apoio ao longo destes anos».

A Festa Espiga de Salir teve a sua primeira edição a 23 de maio de 1968, organizada pelo então presidente da Junta de Freguesia, José Viegas Gregório, uma das figuras mais emblemáticas da região.

Anualmente, centenas de pessoas deslocam-se à freguesia no Dia da Espiga, que marca o início da época das colheitas, para apreciar o artesanato, a gastronomia, o folclore, a etnografia e a poesia popular. Graças à notoriedade alcançada pelo evento, a Câmara Municipal de Loulé decidiu passar a comemorar o Dia do Município na Quinta-Feira da Espiga.

A organização informa que as comemorações do Dia da Espiga irão decorrer respeitando todas as regras e recomendações da DGS. Pode seguir tudo no Facebook oficial da Junta de Freguesia de Salir.