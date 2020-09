Festa da Cataplana de Castro Marim junta cultura e gastronomia

Festa da Cataplana junta cultura e gastronomia em Castro Marim. A iniciativa não é nova, mas assume agora uma importância maior do que nunca.

A Festa da Cataplana de Castro Marim, que por norma, acontecia em junho, decorre este ano de 13 de setembro a 17 de outubro, procurando contribuir para colmatar os devastadores efeitos económicos que o combate à pandemia da COVID-19 tem gerado, bem como colmatar alguns efeitos de uma época já tipicamente baixa.

Os segredos da Cataplana, temperada com o melhor sal do mundo, regressam ao concelho de Castro Marim, nesta que é a 6ª edição da Festa da Cataplana, uma iniciativa da Câmara Municipal de Castro Marim que pretende dinamizar turística e economicamente o território.

À iniciativa aderiram 12 restaurantes do concelho, que irão apresentar, pelo menos, dois tipos de cataplana, com preços atrativos e diferenciadores. Apesar da cataplana de marisco ser uma das mais procuradas, os restaurantes estão a preparar também cataplanas de polvo, bacalhau, tamboril, cabrito e lombinho de porco.

Nesta edição, a autarquia integrou um elemento diferenciador, que é a animação musical.

Todos os restaurantes aderentes serão, durante este período, animados por agentes culturais locais.

A Festa da Cataplana pretende promover e fomentar a cultura, a economia e a gastronomia locais, atraindo o público procura a qualidade e o diferencial gastronómico e assim impulsionando a dinâmica económica, este ano particularmente fragilizada, depois de um verão vivido no contexto pandémico e cujas quebras no turismo foram responsáveis por triplicar o desemprego no Algarve.

Num ano tão difícil em termos económicos e de saúde pública, existe a necessidade, em harmonia com as medidas vigentes de saúde pública, ter um estímulo integrado e equilibrado à economia local, interligado com a cultura e com os agentes locais culturais», realça a vice-presidente e vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra.

A organização apela a que o público faça a sua reserva junto dos restaurantes aderentes, bem como ao respeito pelas medidas de prevenção da COVID-19 – a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento físico.

Restaurantes Aderentes

A Chaminé

Avenida 24 de Junho, n.º 17

8950-411 Altura

Telefone: 281 950 100

Email: [email protected]

Descanso Semanal: Terça-feira

Bate Que Eu Abro

Morada: Urbanização Rota do Sol/ Rua Duque de Saldanha, LT E, 1

8950-437 Altura

Telefone: 281 956 656

Descanso Semanal: Segunda-feira

D. Rodrigo

Montinho da Conveniência – Aroeira

8950-415 Altura

Telefone: 281 956 505

Descanso Semanal: Quarta-feira

Fernando

Rua da Alagoa

8950-814 Altura

Telefone: 281 956 455 / 962 886 150

e-mail: [email protected]

Descanso Semanal: Segunda-feira

Infante Panorâmico

Lote D – Praia Verde

8950 Praia Verde

Telefone: 281 956 817 / 932 975 359

e-mail: [email protected]

Marés II

Morada: Rua Direita

8950-411 Altura

Telefone: 281 107 146

Descanso Semanal: Segunda-feira

O Charco

Morada: Praia de Alagoa – Altura

8950-414

Telefone: 281 956 413

Descanso Semanal: Segunda-feira

O Infante

Morada: Sítio Vale da Velha, S/N

Estrada Nacional 125

8950-411 Altura

Telefone: 281 956 817

E-mail: [email protected]

O Pescador

Praia de Alagoa – Altura

8950-411 Altura

Telefone: 281 956 053 | 919 033 584

e-mail: [email protected]

Quinta do Guadiana

Castro Marim Golfe & Country Club

Sítio do Lavajinho

8950-190 Castro Marim

Telefone: 281 510 336

e-mail: [email protected]

Retiro dos Caçadores

Rua da Liberdade n.º2

8950 Monte Francisco

Telefone: 281 531 788

Descanso Semanal: Quarta-feira

Zé da Tasca 2

Estrada Nacional 125, n.º 2

8950-4414 Altura

Telefone: 281 956 663

e-mail: [email protected]