Ferragudo e Carvoeiro festejaram Carnaval «com muita música e dança»

Carnaval com História entrou nas comemorações dos 500 anos de Ferragudo. Já em Carvoeiro muita música e dança criaram uma atmosfera de folia que durou três dias.

Em Ferragudo, o Carnaval 2020 foi diferente. Os muitos visitantes desfrutaram, durante a tarde de terça feira, 25 de fevereiro, de quatro versões diferentes do Carnaval no mundo.

Pela baixa da freguesia desfilaram o Entrudo Chocalheiro, o Carnaval com «Gigantones» e «Cabeçudos», o Carnaval do Brasil e o Carnaval de Veneza.

O primeiro, o Carnaval dos caretos, «é o mais genuíno Carnaval português», onde os homens da terra se disfarçam de demónios com cores aguerridas. Foi recentemente declarado pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

A segunda versão do Carnaval desfilou ao ritmo de «Zés Pereiras», integrando bombos, caixas e gaita-de-foles, tão caraterísticos das romarias e cortejos do norte de Portugal.

Já o Carnaval do Brasil, representado pelo samba, é o maior Carnaval do mundo. Por seu lado, o Carnaval de Veneza continua a ser considerado por muitos como um dos mais belos e antigos do planeta. Em Ferragudo mostraram-se as suas mais características máscaras e figurinos ao som de música alusiva.

Este Carnaval temático, «que registou grande adesão quer de visitantes quer da população local», teve continuação no baile que a partir das 18h30 do mesmo dia decorreu ao «Som do Brasil», um grupo que tocou samba, marchas e frevos.

Já antes, durante as tardes e noites de domingo (23 de fevereiro) e de segunda feira (24 de fevereiro) de Carnaval, os tradicionais e famosos bailes das coletividades fizeram as delicias de mascarados e foliões, quer em Ferragudo, quer em Carvoeiro.

Em Carvoeiro, de resto, o cortejo de Carnaval percorreu a baixa da vila e entrou na brincadeira concentrada no largo da praia. Com um cariz mais tradicional, «a irreverencia carnavalesca desfilou com toda a sua alegria contagiando o muito público presente», detalhou o município lagoense.

Os festejos carnavalescos de Ferragudo foram da responsabilidade do município de Lagoa em parceria com a Junta de Freguesia e as associações locais. Os de Carvoeiro foram assumidos pela a associação local Carvofestas, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa e da União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro.