Fernando Santos Pessoa assina nova «Rotunda do Barrocal» em Loulé

A empreitada de requalificação paisagística da rotunda da Avenida Parque das Cidades, à entrada da cidade de Loulé, na ligação para Faro, conhecida por «Rotunda do Euro», começará nos primeiros dias de julho.

A rotunda, que passará a ser designada de «Rotunda do Barrocal», pretende ser a porta de entrada para a zona interior do concelho.

A requalificação desta que é a principal rotunda no eixo viário entre Faro, capital da região, e a cidade de Loulé, irá promover a paisagem e vegetação típicas do barrocal algarvio, assim como valorizar a localização e centralidade do concelho de Loulé.

Esta intervenção pretende promover os principais valores naturais da região, quer na sua geologia e pedologia, quer na sua vegetação.

De acordo com os responsáveis do projeto, «tratando-se de uma rotunda entre vias com bastante trânsito, propõe-se que a conservação do espaço ajardinado não seja de grande exigência de mão-de-obra permanente, recorrendo a amplos espaços de inertes e um ajardinamento com espécies pouco exigentes em manutenção».

A Câmara Municipal de Loulé considera que «com esta intervenção, a cidade de Loulé terá mais uma das suas portas de entrada com uma imagem renovada, assente na preservação ambiental e também na valorização dos elementos endógenos, que são parte da nossa identidade cultural».

Deste modo, com um investimento total de 52634,03 euros e um prazo de execução de 90 dias, com este projeto do conceituado arquiteto paisagista Fernando Santos Pessoa, espera-se criar um impacte visual a quem passa de viatura na rotunda pelo «contraste de cores das diversas formas de cobertura, até que mais tarde a vegetação, ao adquirir maior dimensão, imponha também a sua presença de forma incisiva».

O arquiteto Fernando Pessoa, em parceria com o arquiteto João Marum, projetaram recentemente o Percurso Eco Botânico Manuel Gomes Guerreiro, que será brevemente inaugurado na aldeia de Querença, em pleno barrocal algarvio.

Este projeto conjunto da Câmara Municipal de Loulé e da Fundação Manuel Viegas Guerreiro decorre de uma candidatura ao programa de financiamento CRESC Algarve 2020, e permitirá criar o primeiro jardim botânico na região.

Pretende-se assim constituir um núcleo representativo da flora mediterrânica da sub-região do barrocal algarvio e homenagear o ilustre filho da terra, Gomes Guerreiro (1919-2000), assinalando o centenário do seu nascimento.