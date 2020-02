Fernando Mendes exibe o seu «Insónia» em Alcoutim

Fernando Mendes, conhecido apresentador do programa «O Preço Certo», emitido pela RTP, regressa a solo ao Algarve, com o seu espetáculo «Insónia». Desta vez, a atuação será no Espaço Guadiana, em Alcoutim, no dia 8 de Fevereiro, sábado, às 21h30.

Em palco, Fernando Mendes interpreta o personagem Custódio Reis, um vendedor de vinhos e licorosos. Este é «um espetáculo para brincar com coisas sérias».

Os bilhetes já se encontram à venda, podendo ser adquiridos nos Bombeiros Voluntários de Alcoutim.

Mas informações podem ser obtidas através do telefone 281 540 456.