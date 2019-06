Fernando Daniel dá música à Noite Prata de São Brás de Alportel

São Brás de Alportel volta a vestir-se de prata já amanhã, sábado, 15 de junho, para mais uma edição da Noite Prata, que contará com um intenso programa de animação de rua, concertos musicais e muita diversão para toda a família.

A edição de 2019 da Noite Prata traz a São Brás um aguardado concerto de Fernando Daniel, na Praça da República, às 00h00, onde não faltarão vários êxitos deste cantor que foi o vencedor da 4ª edição do concurso de talentos «The Voice Portugal».

Mas a animação começa logo a partir das 20h00, nas principais artérias da vila são-brasense, que serão invadidas de animação com as melhores promoções do comércio local a desafiar os visitantes.

A atuação da Orquestra Clássica do Sul, às 21h30 no Largo de São Sebastião, e de Fernando Leal e da sua banda, na Avenida da Liberdade, às 23 horas, são outros momentos muito aguardados. No mesmo palco, às 21 horas, terá lugar a marcha «Janela da Saudade» da Associação SãoBrazArte. Os Super Pop atuam às 22 horas.

O palco junto ao Cineteatro São Brás recebe a Marcha da SãoBrazArte às 21h30, o Duo Margô às 22 horas e os São Brás Bailando às 23 horas.

A Noite Prata também anima a rua do Mercado Municipal com um palco que recebe a Banda do Exército de Salvação, às 20h00, a Marcha do Museu, o grupo de música tradicional portuguesa Veredas da Memória, às 22h00, e o DJ Rodrigo PT.

Junto ao Jardim Carrera Viegas, o Palco Boaventura Passos recebe os Urban Xpression, com uma atuação de Hip Hop às 21 horas, e a partir das 21h30 animado por Valter Reis.

O Palco António R. Brito, junto à Rotunda dos Corticeiros, recebe nova atuação dos Urban Xpression, às 22h00, e conta com David Brito para «armar» o baile.

As ruas da vila vão ainda contar com espaços para o artesanato e os produtos locais, bem como momentos de animação proporcionados pela Escola de Patinagem do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, e pelo grupo Spirit.

Para os mais pequenos também estão reservados momentos divertidos e pinturas faciais.

Ao fazer as suas compras nos 30 estabelecimentos aderentes, durante a Noite Prata, habilita-se a vales de compras no valor de 50 euros. O sorteio realiza-se na Praça da República, após o concerto de Fernando Daniel. A entrada na Noite Prata é gratuita.