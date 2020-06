Feiras e Mercados de Quarteira retomam a atividade

Vendedores e clientes têm de usar máscara.

No âmbito do processo de retoma gradual das atividades económicas, as feiras e mercados da freguesia de Quarteira reabriram com diversas medidas de segurança sanitária.

Seguindo as indicações da Direção-Geral de Saúde, foi apelado aos vendedores e clientes o uso de máscara e o cumprimento da distância de segurança de pelo menos dois metros.

Recorde-se que o Mercado Semanal de Produtores de Frutas e Legumes decorre à quarta-feira, a partir das 8h00, na Rua Infante Santo. Já o Mercado da Roupa, (Gypsy Market) tem lugar, também à quarta-feira e também a partir das 8h00, na Fonte Santa.

Por fim, a Feira de Antiguidades e Velharias decorre no primeiro sábado de cada mês, a partir das 8h00, na Rua Infante Santo.