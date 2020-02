Feira do Livro traz vasto programa cultural a Vila do Bispo

Sessões com escritores e apresentação de livros são algumas das atividades previstas.

A Feira do Livro de Vila do Bispo está de regresso de 14 a 27 de março. O evento, organizado pela Câmara Municipal, vai realizar-se no Centro Cultural da localidade (CCVB) e tem como objetivo «promover o livro e simultaneamente criar hábitos de leitura junto da população local».

Todos os interessados poderão visitar esta iniciativa de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 15h30, e aos sábados e domingos durante o decorrer das atividades, onde terão acesso a uma seleção de obras de cariz generalista.:

No dia 14 de março, sábado, às 21h30, no Auditório do CCVB, estará em exibição «Diz-me António», espetáculo de dança contemporânea inspirado no universo de António Aleixo. No dia seguinte, às 16h30, na Biblioteca Municipal, Sofia Loureiro ministra uma Masterclasse «Os Pilares da Saúde & Bem-Estar».

As atividades voltam na semana seguinte. No dia 21 de março, também sábado, há dois momentos a registar: às 16h30, na Biblioteca Municipal, Bru Junca & Bruno Batista proporcionam uma Tarde de Contos sob o mote «Cantos, contos e recontos».

Mais tarde, às 21h30, no mesmo local, Pedro Chagas Freitas apresenta o livro «M#rda! Amo-te».

Por último, no domingo, 22 de março, a Biblioteca recebe a apresentação de «Origins # 1 – Portugal» e um Concerto Intimista, tudo por Sando Kilpatrick.