Feira de Natal de Lagoa recria uma «Aldeia Presépio ao Vivo»

Cidade volta a receber mais uma edição da «Feira de Natal de Lagoa – Aldeia Presépio ao Vivo» no Largo do Auditório Municipal Carlos do Carmo, no fim de semana de 6 a 8 de dezembro.

A grande atração da feira volta a ser a recreação histórica de uma aldeia presépio ao vivo, com todas as personagens do dia-a-dia do povo Hebraico na época em que Jesus nasceu. Ao longo dos três dias será recriada a rotina desse quotidiano, com os seus lavores, artesanato, comércio e costumes.

Neste cenário, teremos o nascimento de Jesus com as já tradicionais relíquias de cadinhos folclóricos Para além do comércio, a arte e a cultura hebraicas, assim como as mais diversas transversalidades culturais com outros povos limítrofes, estarão presentes.

Por ali poderão ser vistos e apreciados cânticos, danças, jogos, zaragatas, episódios pícaros por entre a salga de peixe e a carne fumada, a tecelagem e a tinturaria, os padeiros e os cardadores de lã, os curtidores de peles, os oleiros e muito mais.

O certame contará com mais de 60 expositores com diversos produtos regionais, onde os visitantes podem realizar as suas compras de natal e, desta forma, ajudar o comercio e os artesãos locais.

A Feira terá inicio na sexta-feira, 6 de dezembro, às 10h00, com o tradicional desfile de mais de 600 Pais Natal pelas ruas da cidade de Lagoa. Durante os três dias haverá um comboio turístico a circular pela cidade e a levar, gratuitamente, os visitantes à feira.

Programação do evento:

6ª Feira – Dia 6 de Dezembro

11h00 | Peça Infantil para as crianças | Três reis magos, uma estrela e a lua cheia de gente

14h00 | Guarnição romana | treino dos legionários

15h00 | A Ketuba | contrato de casamento hebraico de Joshua e Miriam

17h00 | As personagens hebraicas |as rotinas do povo hebreu

18h00 | Ritual do início do Sabath judaico

19h00 | A chegada de Joshua e Miriam a Belém e a busca de agasalho

20h00 | Encerramento da Feira

Sábado – Dia 7 de Dezembro

11h00 | Guarnição romana | treino dos legionários

12h00 | Os alimentos kosher e sua explicação segundo o Talmude

14h00 | Artes domésticas do povo hebreu (tecelagem, cantaria, marcenaria, olaria) 17h00 | As personagens hebraicas |as rotinas do povo hebreu

18h00 | Ritual do fim do Sabath ( Avdalá)

19h00 | A celebração da Hannuká segundo a tradição hebraica

20h00 | Encerramento da Feira

Domingo – Dia 8 de Dezembro

11h00 | Joshua e Miriam no estábulo / o nascimento de Jesus

12h00 | Guarnição romana / treino dos legionários

14h00 | Pastores e viandantes acorrem a ver o menino recém-nascido

15h00 | Artes domésticas do povo hebreu (salgar a carne, fumar o peixe)

17h00 | Artes domésticas do povo hebreu (tecelagem, cantaria, marcenaria, olaria)

18h00 | As personagens hebraicas | O Rei Herodes

19h00 | A chegada dos reis magos

20h00 | Encerramento da Feira