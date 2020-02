Feira da Aguardente e Mel volta a deliciar a aldeia da Cortelha

Certame volta depois de uma primeira edição de «enorme sucesso».

A aldeia da Cortelha volta a receber mais uma edição (a segunda) da Feira da Aguardente e Mel no dia 14 de Março, numa iniciativa «que pretende dar a conhecer dois tesouros da Serra do Caldeirão».

Para além da mostra e degustação destes produtos da Serra, o certame inclui também um passeio pedestre com visita a destilarias, exposição de artesanato e outros produtos locais.

Durante todo o dia haverá momentos de animação musical e será possível saborear as iguarias da gastronomia serrana, na tasquinha existente no recinto.

A primeira edição foi, segundo a organização, «um enorme sucesso, fruto dos inúmeros expositores presentes, bem como da adesão de muitos visitantes, que nesta altura do ano procuram o interior algarvio para vislumbrar as belas paisagens, saborearem a gastronomia serrana e presentearem os melhores usos e costumes da Serra do Caldeirão».

A Feira da Aguardente e Mel é uma iniciativa da Associação dos Amigos da Cortelha, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir, que reúne os principais produtores locais de aguardente de medronho e de mel, dois produtos com elevado impacto no tecido social da região e cujo saber fazer passa de geração em geração, eternizando sabores e tradições.

Os expositores, produtores ou artesãos interessados em participar nesta mostra da Cortelha, podem fazer a sua inscrição através de e-mail até à próxima sexta-feira, dia 21 de fevereiro.