Feira Concurso Arte Doce traz Agir, Raquel Tavares e David Fonseca a Lagos

O evento terá lugar no Complexo Desportivo de Lagos no fim de semana de 26 a 28 de julho, com um espaço reorganizado, uma região convidada, vários espetáculos musicais e a apresentação do maior Dom Rodrigo do mundo com 100 kg.

Já na sua 32ª edição, e tendo sido o primeiro evento do género a surgir no Algarve, a Feira Concurso Arte Doce apresenta uma nova imagem, mais moderna, e uma programação bastante diversificada e apelativa, num convite a vários públicos.

A doçaria tradicional é o grande destaque, mas a organização decidiu apostar numa série de novidades que passam pela introdução de novas categorias de prémios, Doces de Inovação, apelando à criatividade das doceiras, e Decoração dos Stands, a que se juntam as premiações de Doce Tradição (Dom Rodrigo, Morgado, Doce Fino e Doce de Figo), de Tema Livre e de Tema Obrigatório, este ano dedicado ao Vinho.

A introdução de uma região convidada é outra das novidades, com o Baixo Alentejo a marcar presença com os tradicionais sabores típicos da sua gastronomia e doçaria, animação circulante, espetáculos musicais e trabalhos de artesãos ao vivo.

A 32ª Feira Concurso Arte Doce terá também uma reorganização do espaço com novas valências, reservando o interior para os stands de doçaria e mostra dos melhores vinhos locais, e expandindo para o exterior do recinto do Complexo Desportivo com artesanato, tasquinhas com petiscos tradicionais de Lagos e do Algarve e uma zona infantil com insufláveis e dois palcos.

O estacionamento fica disponível na área perto do Estádio Municipal de Lagos.

O evento não esqueceu a vertente didática, presente nos showcookings e sessões de degustação de Dom Rodrigo, Cataplana Algarvia e vinhos do concelho, proporcionando aos visitantes novas experiências ligadas à gastronomia algarvia.

A animação dos 3 dias estará a cargo dos vários artistas algarvios e alentejanos no palco secundário, mas também dos cabeças de cartaz David Fonseca (26 de julho, sexta-feira), Raquel Tavares (27 de julho, sábado) e Agir (28 de julho, domingo) que passarão pelo palco principal para aquecer aquelas noites de verão.

Candidato às 7 Maravilhas Doces de Portugal, concurso da RTP 1, o Dom Rodrigo de Lagos será outro dos grandes protagonistas do certame, com uma inédita candidatura ao Guinness World Records, onde o maior Dom Rodrigo do mundo, com 100 kg, será apresentado e oferecido a todos os visitantes no dia 26, a partir das 18 horas, aquando a abertura da Feira.