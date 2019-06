Faróis de Santa Maria e Alfanzina visitáveis graças a jovens voluntários

O protocolo de colaboração entre Autoridade Maritima Nacional com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), com a colaboração da Câmaras Municipais de Faro e Lagoa que tem como objetivo permitir, através de voluntariado a abertura diária dos Faróis de Santa Maria (Ilha do Farol, Faro) e Alfanzina (Lagoa), será assinado amanhã, segunda-feira, dia 1 de julho.

Para tal, duas associações do Algarve a Designers do Sul e a Lagoa Académico Clube, juntaram-se a este projeto reunindo os voluntários para apoiar as visitas.

Para o Farol de Santa Maria este protocolo já se realizou em 2017 e 2018, sendo que o acréscimo de visitantes durantes os meses de julho e agosto foi de 300 por cento (tendo passado de 1739 visitantes nos mesmos meses de 2016 para 5519 e 5763 em 2017 e 2018 respetivamente)

No que diz respeito ao Farol de Alfanzina, é o segundo ano em que se realiza este acordo, e neste farol o acréscimo de visitantes foi também bastante significativo tendo passado de 122 visitantes em 2017 para 1454 no ano de 2018

Estarão presentes na cerimónia de assinatura do protocolo o Diretor Geral da Autoridade Maritima Vice-almirante Sousa Pereira, os presidentes das Câmaras Municipais de Faro e Lagoa, Rogério Bacalhau e Francisco Martins, respetivamente, bem como Custódio Moreno, Diretor Regional do Algarve do IPDJ.