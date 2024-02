Três obras de Faro distinguidas com Prémio de Arquitetura do Algarve

O Prémio de Arquitetura do Algarve distinguiu três obras no concelho de Faro com o 1.º prémio da categoria Arquitetura e Paisagem, 1.º prémio e Menção Honrosa na categoria Casa Habitação Unifamiliar ou Bifamiliar.

A Requalificação da Mata do Liceu, a «Casa 1923» e a «Casa Luum», no concelho de Faro, foram distinguidas no Prémio de Arquitetura do Algarve, numa cerimónia que teve lugar na passada sexta-feira, dia 24 de fevereiro, na Câmara Municipal de Lagos, onde Sophie Matias, vereadora das Infraestruturas e Urbanismo, e Filipe Cunha, arquiteto, representaram o município de Faro.

A Requalificação da Mata do Liceu, uma obra da Câmara Municipal de Faro, localizada junto à Escola Secundária João de Deus, da autoria do gabinete Loff, Landscape Office, recebeu o 1.º prémio, na categoria Arquitetura e Paisagem.

Por sua vez, a «Casa 1923», da autoria do gabinete PAr Plataforma de Arquitectura, foi agraciada com o 1.º prémio, na categoria Casa Habitação Unifamiliar ou Bifamiliar.

Já no caso da «Casa Luum», edificada na freguesia de Santa Bárbara de Nexe, da autoria do gabinete Pedro Domingos Arquitetos, esta obteve uma Menção Honrosa, na categoria Casa Habitação Unifamiliar ou Bifamiliar.

Recorde-se que o Prémio de Arquitetura do Algarve é atribuído anualmente, pela Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos e já vai na sua terceira edição.

Destina-se a premiar os autores de obras construídas, públicas ou privadas, tendo como objetivo a promoção da qualidade da arquitetura e da paisagem na região.

Os vencedores de cada categoria recebem 2.000,00 euros e o júri é composto por profissionais da área.

Este Prémio contempla várias categorias, sendo que, nesta edição, foram elegíveis todas as obras concluídas entre o dia 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2023, ao longo de cinco anos, com licença de utilização emitida, ou, no caso de obras públicas, com documento comprovativo da respetiva receção provisória.