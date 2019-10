Tertúlia Farense presta homenagem a Fernando Silva Grade

A Tertúlia Farense vai promover uma reunião de várias entidades e amigos mais próximos para organizar um tributo à obra artística e de intervenção cívica de Fernando Silva Grade, através de um evento previsto para o início de novembro.

A preparação desta iniciativa está aberta à participação de voluntários. «Foi com surpresa e muita dor que recebemos a notícia da partida do Fernando Silva Grade a 8 de setembro e participámos com algumas centenas de pessoas na sua última viagem dois dias depois. Trata-se de uma grande perda para as causas da defesa do património ambiental e cultural de Faro e do Algarve e da intervenção cívica. Era fundador da Tertúlia Farense e um dos principais animadores das nossas reuniões tertulianas, não deixando nunca de expor e lutar pelos valores que na sua óptica melhor se adequavam a um desenvolvimento harmonioso e sustentável do Algarve que ele tanto amava», justifica o coletivo.

Os interessados em colaborar devem contactar a Tertúlia Algarvia por email ([email protected]).

Por outro lado, o grupo vai iniciar a temporada na quinta-feira, dia 3 de outubro. O convidado é Pedro Ferré, professor catedrático da Universidade do Algarve, que apresentará o tema «A língua como fator de indentidade de um povo».

Como é hábito, após a intervenção inicial do convidado, haverá um debate com a participação dos interessados.

A sessão decorrerá às 21h30 no restaurante «O Bandeira», na Rua Aquilino Ribeiro Lote 2-A / Montenegro, sendo antecedido de jantar. A lotação está esgotada.

Na sequência das visitas a Querença e Mértola, «vamos no sábado, dia 12 de outubro, realizar uma visita ao Museu de Portimão orientada pelo responsável José Gameiro, à qual se seguirá um almoço, no restaurante FAINA localizado em espaço contiguo ao Museu e com vista para a foz do Rio Arade. A tarde será ocupada pela deslocação a outros locais de interesse ambiental e cultural do barlavento algarvio. As inscrições estão abertas até ao dia 7», informa ainda a Tertúlia Algarvia.