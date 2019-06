Teatro das Figuras revela espetáculos de música e dança para junho

O Teatro Municipal de Faro apresentou a sua programação para o presente mês. Há muita dança, muita música e também teatro.

Bruno Pernadas apresenta o seu último disco – Those Who Throw Objects at the Crocodiles Will be Asked to Retrieve Them – com formação completa, na quinta-feira, dia 13 de junho.

No mesmo dia, inicia-se também o Ciclo de Música de Câmara com a Orquestra Clássica do Sul – Diálogos Musicais, num concerto com o guitarrista Rui Mourinho, que irá explorar as possibilidades da guitarra clássica em obras de Boccherini e Turina, entre muitos outros.

No sábado, dia 15 de junho o Teatro acolhe a nova peça de Elmano Sancho: Damas da Noite. Neste projeto, o ator e encenador evoca a expetativa dos seus pais em torno do seu nascimento: esperavam uma menina, com nome já destinado, Cléopâtre, mas nasceu um menino, Elmano.

Dá assim vida a um outro desejo de si mesmo, criando uma realidade paralela e imergindo no mundo fascinante e provocador do transformismo. Na apresentação da peça, escreve-se que os artistas transformistas «vestem a pele de um outro, tentam ser um outro (…) são intérpretes de uma transformação pautada pela transgressão, o desconforto, a ambiguidade, a brutalidade dos corpos e a violência das emoções».

A dança será também um dos destaques na programação do equipamento cultural, em junho, assinalada com três espetáculos: Arte em Movimento, da Associação Urban Xpression, já este sábado, dia 8; Dancing In The World of Magic, da Academia de Dança do Algarve, no sábado, dia 22; e o espetáculo de encerramento do ano letivo 2018-2019 da Escola da Companhia de Dança do Algarve, dia 29, também um sábado.

O Teatro das Figuras é ainda parceiro na programação do Açoteia – Faro Rooftop Festival, que decorre entre 20 e 22 de junho, de quinta-feira a sábado, e une a arte à sustentabilidade, abrindo uma nova perspetiva sobre a cidade. Pode saber mais sobre o evento aqui.

Recorde-se que, já no presente mês, na passada segunda-feira, 3 de junho, Benjamin Clementine atuou para uma plateia que esgotou a sala em menos de uma semana, após a abertura de bilheteira.

Toda a programação para o mês de junho, bem como informação relativa a preços, reservas e vendas on-line, está disponível no sítio da internet do Teatro, e é regularmente disponibilizada nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube.