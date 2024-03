Simulacro reforça segurança no Mercado Municipal de Faro

A Ambifaro e o Serviço de Proteção Civil Municipal juntaram-se para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil, celebrado a 1 de março, com um simulacro consertado entre várias entidades.

Esta ação conjunta contou ainda com as estruturas da AMA – Agência para a Modernização Administrativa, da Autoridade Tributária, da FAGAR, do Judo Clube de Faro e da ETIC_Algarve, que cedeu duas equipas para a cobertura fotográfica e reportagem videográfica e envolveu envolveu a Polícia de Segurança Pública (PSP), os Sapadores Bombeiros de Faro e a Associação Humanitária de Bombeiros Faro – Cruz Lusa.

Depois do simulacro de sismo, seguido de incêndio, de dia 6 de março de 2023, este exercício conheceu uma narrativa diferente, que incidia sobre a ocorrência de um crime passional.

Dentro da narrativa proposta e na sequência das ações cometidas, deflagrou um incêndio em viatura no estacionamento do piso -2, seguido de diferentes agressões, das quais resultaram um ferido grave.

Em causa, o teste aos meios internos do Mercado e à interligação de procedimentos dos Agentes de Proteção Civil de Safety e Security.

Uma vez em exercício, procedeu-se à ativação dos protocolos de intervenção e emergência por parte das equipas da Ambifaro: primeiro através de chamada para o 112 e, uma vez acionados todos os mecanismos, não apenas dos integrantes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) como das diferentes equipas internas (primeira intervenção, evacuação e primeiros socorros), dando sequência à evacuação de todos os presentes no edifício.

Aos dois Corpos de Bombeiros do concelho de Faro coube o combate ao incêndio (dificultado pela localização e acesso), tendo o Corpo de Bombeiros de Faro Cruz Lusa realizado a intervenção e apoio pré-hospitalar; à PSP coube a aproximação, cerco e contenção do suspeito que, à chegada de todos os elementos, se encontrava barricado numa das zonas técnicas do 1.º piso do Mercado.

O simulacro permitiu «reconhecer as carências da infraestrutura e assim, prepará-la de forma ainda mais adequada para o futuro, assegurando, ainda com maior segurança, o acolhimento de todos os que trabalham e visitam o Mercado», sintetiza a Ambifaro.

Para o presidente do conselho de administração da Ambifaro, Henrique Gomes, «esta foi uma oportunidade bem aproveitada por todos os elementos e equipas intervenientes, naquele que se revelou um teste rigoroso e, com isso, revelador, dos recursos técnicos e humanos presentes na infraestrutura» acrescentando ainda que «estes momentos são de indiscutível importância» e que «se repetirão no futuro em nome da prevenção e segurança de todos, numa lógica de melhoria continua dos serviços que são colocados à disposição da nossa comunidade».

Já para Rui Baptista Graça, Coordenador Municipal de Proteção Civil, «a realização regular de exercícios e simulacros em equipamentos desta dimensão apenas demonstra que a cultura de prevenção está cada vez mais enraizada na nossa sociedade, incrementando a resiliência que se pretende cada maior» deixando o desafio a «todos os responsáveis por instalações e equipamentos que não descurem a sua proteção e prevenção, num investimento de escassos minutos que garante uma maior segurança em todos os demais».