Rui Mourinho estreia ciclo «Diálogos Musicais» no Teatro das Figuras

O guitarrista é o primeiro convidado de um conjunto de três concertos de música de câmara, que terão lugar no Teatro das Figuras.

Esta nova aposta cultural resulta de uma parceria entre a Orquestra Clássica do Sul e o Teatro Municipal de Faro e apresenta uma série de «diálogos» entre artistas, músicos e o público. O ciclo, apresenta ainda diferentes formações de câmara, abrangendo diversos estilos.

O primeiro concerto tem como convidado um mestre da guitarra, instrumento que, numa formação clássica, não faz parte de uma orquestra. Rui Mourinho propõe-se a explorar as possibilidades da guitarra, no mundo clássico, com obras de compositores como F. Tárrega, J. Turina ou J. Rodrigo.

O guitarrista, além de interpretar algumas obra a solo, será acompanhado por Alma Ramirez (violino), Emil Chitakov (violino), Ângela Silva (viola) e Mikhail Shumov (violoncelo), um quarteto de cordas da Orquestra Clássica do Sul.

Com mais de duas décadas dedicadas à música, Rui Mourinho é atualmente professor de guitarra em diversas escolas e desenvolve uma atividade paralela enquanto concertista a solo. Em 2016 lançou o seu primeiro álbum «Stephen Goss Guitar Works Vol. 1».

O primeiro concerto do ciclo decorre na quinta-feira, dia 13 de junho, às 19h00. Os bilhetes têm o custo de 7 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do teatro ou reservados através do telefone 289 888 110.