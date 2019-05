PS Faro diz que Câmara é «perdulária» e acusa executivo de desperdiçar fundos europeus

O Partido Socialista de Faro, antecipando a presença de António Costa, amanhã à noite, no comício para as europeias, em Faro, «vem insistir que o município continua a ver passar as oportunidades, não tendo intenção de executar os fundos comunitários que lhes estão destinados», acusa em comunicado de imprensa enviado hoje, segunda-feira, 13 de maio.

«Seja na área da Educação, em que a Escola EB 2 3 da Afonso III, cuja degradação é gritante, sendo patente a falta de condições da escola, designadamente infiltrações, irregularidades no pavimento exterior, fator de quedas de alunos e de adultos, cobertura do edifício com telhas de amianto, pavimentos dos campos desportivos extremamente danificados», o PS Faro diz ainda que «a autarquia tem ao seu dispor, um financiamento de 3 milhões para a recuperação deste equipamento escolar, há cerca de quatro anos».

No entanto, acusa o PS, «não desenvolveu qualquer iniciativa, sequer ao nível de projeto, para responder em tempo útil há necessidade urgente destas obras. Também a construção de nova Escola do ensino básico de Gambelas – Montenegro, que tem igualmente financiamento assegurado, nem tem, sequer, localização definida».

«Faro, com o Prof.(?) Rogério Bacalhau dá-se ao luxo de perder definitivamente, já em junho próximo, as possibilidades de cofinanciamento a 60 por cento destas obras que nem orçamentou, assim como a da EB1 de Estoi que deixou ao abandono, pelo que assim vai o estado da educação no concelho», lê-se ainda no comunicado.

Mais, «seja ainda nas acessibilidades, repete aliás, a inação com a falta de interesse que levou, afinal, a nunca sequer ter apresentado, com o Governo anterior, qualquer candidatura para a comparticipação por fundos comunitários da nova ponte para a Praia de Faro, que agora tem de ser paga inteiramente por meios próprios da autarquia e do governo. Rogério Bacalhau segue o pregão de Frei Tomás faz o que eu digo não faças o que eu faço, não executando a parcela de fundos comunitários que quis reservar com mais olhos que barriga, dando os meios públicos locais a outras prioridades».

Mas, no entanto, «a direita PSD/PP tem a veleidade de acusar que há fraca execução dos fundos comunitários deste Governo, no que já foi desmentida por responsável ao nível Europeu. Devem estar a olhar para o seu próprio umbigo em Faro. Rumo Errado», conclui o documento assinado por Paulo Neves, presidente da Concelhia do PS Faro.

António Costa e Pedro Marques em Faro

O arranque oficial da campanha para as Eleições Europeias 2019 está marcado para amanhã, dia 14, com as presenças de António Costa, Secretário-Geral do PS, e de Pedro Marques, cabeça de lista pelo PS.

O comício do PS terá lugar na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, no Largo de São Francisco às 21 horas.