Projetos do Orçamento Participativo de Faro já estão disponível para votação

Durante o mês de março vai ser possível votar em duas das 16 propostas do Orçamento Participativo de Faro, que conta este ano com a 4.ª edição e uma verba geral de 240 mil euros e 10 mil para as escolas.

A Câmara Municipal de Faro está a implementar a quarta edição do seu Orçamento Participativo (OP), onde irá alocar, no total, uma verba de 240.000 euros e 10.000 euros para o OP Faro-Escolas, em desenvolvimento nas escolas do concelho com os alunos do 3.º ciclo ou ensino secundário.

Depois do período de apresentação de propostas em 11 encontros participativos presenciais e no Portal do Orçamento Participativo, a comissão técnica fez a análise das 36 propostas, tendo sido selecionados 16 projetos em condições de se submeterem a sufrágio.

Nesse sentido, o período de votação decorre entre os dias 1 e 31 de março.

Todos os cidadãos com idade superior ou igual a 18 anos, que residam, trabalhem ou estudem no concelho podem votar em dois dos 16 projetos que estão a votação no portal do Orçamento Participativo, disponível aqui.

Recorde-se que serão vencedores do Orçamento Participativo de Faro os projetos mais votados pelos cidadãos até esgotar a verba de 240 mil euros, sendo que cada freguesia/ união de freguesias terá, pelo menos, um projeto vencedor.

Em abril de 2024 serão anunciados os projetos vencedores, cuja execução decorrerá até 2026.

Projetos a votação

União de Freguesias Conceição de Faro e Estoi:

19-Recuperação da Casa Presépio do Jardim público do Palácio de Estoi;

25-Campanha de sensibilização para a limpeza de Estoi.

Freguesia de Montenegro:

5-Percursos Pedestres;

34-Cultura em Monte.

Freguesia de Santa Bárbara de Nexe:

2-Autocarro à mão – Mapa informativo em Santa Bárbara de Nexe;

38-Poços e lavadouros públicos.

União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro):

32-Melhoria da Acessibilidade da Estrada de São Luís – troço Este;

9-Renova-me;

11-Faro + Vida;

13-Brincar inclusivo;

15-Um abrigo para todos;

17-Viver melhor em Faro;

24-Dar vida, cor e cidadania aos canteiros do Liceu;

29-Campo de Basket Art 3×3 em Faro;

31-Melhoramento Campo Basket Rua Amendoeira;

36-Bairro Pintado.