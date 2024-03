Os Quatro e Meia e Gabi Saiury na Semana Académica do Algarve

Os Quatro e Meia e Gabi Saiury são as primeiras confirmações do cartaz da 37.ª Semana Académica do Algarve, decorrerá de 25 de abril a 4 de maio.

A 37.ª Semana Académica do Algarve celebra a cultura estudantil e a diversidade musical e é reconhecida como o maior festival do género a sul do Tejo.

Este ano, o evento decorrerá de 25 de abril a 4 de maio, transformando Faro, uma vez mais, num «País das Maravilhas».

A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) apresenta a banda Os Quatro e Meia e a jovem artista Gabi Saiury para agitarem o público nos dias 27 de abril e 3 de maio, respetivamente.

Os Quatro e Meia são dos grupos mais requisitados do panorama português, pelo sucesso das suas músicas que vão desde o pop, à música tradicional portuguesa, ao fado e ao cante alentejano.

Foram vencedores do Globo de Ouro da SIC Caras como Melhor Música com «Na Escola», mas é o «Olá, Solidão» o seu tema mais conhecido, com mais de 6 milhões de visualizações.

Já pisaram palcos de norte a sul do país, mas é no dia 27 de abril que vão iluminar o palco da 37.ª Semana Académica do Algarve.

A talentosa artista de funk, Gabi Saiury, com apenas 17 anos, já tem uma carreira recheada de hits: «Boiadeira e Maloqueiro» com Giovana Martynns e Felipe Melchiori, tem 37 milhões de visualizações; e o mais recente tema «Cheiro de Mato» com MC Paiva, já tem mais de 19 milhões de visualizações.

No Instagram e TikTok, a jovem conta com quase 3 milhões de seguidores, demonstrando a sua versatilidade artística e uma habilidade própria de cativar a sua geração. Com uma base sólida na música e uma presença digital vincada, Gabi Saiury é, indiscutivelmente, uma estrela em ascensão, com encontro marcado em Faro, a 3 de maio.

A Semana Académica do Algarve é um marco no calendário estudantil. A escolha da AAUAlg em trazer Os Quatro e Meia, uma banda típica portuguesa, assim como a artista internacional, Gabi Saiury, destaca a diversidade musical e o compromisso da associação em proporcionar experiências únicas para os seus estudantes.

Os bilhetes diários para 27 de abril e 3 de maio já se encontram disponíveis aqui.