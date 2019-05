Mais de 1500 trabalhadores celebraram o 1º de Maio em Faro

Mais de 1500 trabalhadores participaram nas diversas iniciativas integradas nas comemorações do 1º de Maio, organizadas pela USAL/CGTP-IN, na Alameda João de Deus, em Faro.

No final da manifestação, que percorreu as principais ruas da cidade, os participantes aprovaram 2 documentos:

Uma Resolução de apoio à continuação da luta em torno de cinco eixos reivindicativos centrais.

O aumento geral dos salários de todos os trabalhadores e a fixação, a curto prazo, do Salário Mínimo Nacional em 850 euros; a revogação das normas gravosas da legislação laboral e a rejeição da proposta de lei laboral do governo do Partido Socialista (PS) e o combate à precariedade nos sectores privado e público, garantindo que a um posto de trabalho permanente corresponda um contrato de trabalho efetivo são as três principais reinvidicações do documento.

As restantes têm a ver com a exigência das 35 horas de trabalho semanal param todos, sem redução de salário, contra a desregulação dos horários, adaptabilidades, bancos de horas e todas as tentativas de generalizar a laboração contínua e o trabalho por turnos; além do reforço do investimento nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado e na valorização dos trabalhadores da administração pública, para assegurar melhores serviços às populações.

A Moção exige ainda a retomada dos apoios da autarquia às comemorações do 1º de Maio em Faro, organizadas pela USAL/CGTP-IN.

Moção aprovada pelos participantes nas comemorações

Pela primeira vez em dezenas de anos a autarquia de Faro não cede o palco para as comemorações do 1º de Maio

Considerando que:

A União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN organiza, desde a sua fundação, as comemorações do 1º de Maio em Faro.

Ao longo das últimas dezenas de anos, e independentemente das forças partidárias que constituíam a maioria do seu executivo, a Câmara Municipal de Faro sempre cedeu o palco destinado a essas comemorações. Até 2016 a cedência do palco sempre foi acompanhada de uma aparelhagem sonora.

Se desde 2017 a cedência do palco deixou de ser acompanhada de aparelhagem sonora, este ano, e pela primeira vez, a Câmara Municipal de Faro, de maioria absoluta do PSD e do CDS, e com a Presidência de Rogério Bacalhau, resolveu não ceder o palco para a realização das comemorações do 1º de Maio em Faro.

Este facto, não pode ser desligado de o mesmo ter sucedido relativamente às comemorações populares do 45º Aniversário da Revolução do 25 de Abril, onde também, e pela primeira vez, a Câmara Municipal de Faro não cedeu o palco destinado a este evento.

A justificação da Câmara Municipal para tal atitude cai por terra quando cotejada com a prática de dezenas de anos e de múltiplos executivos de diferentes presidências e cores partidárias, que sempre reconheceram a relevância do dia 1º de Maio e das respectivas comemorações organizadas pela União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN e sempre souberam encontrar soluções para instalar um palco a elas destinado.

Essa mesma relevância obriga necessariamente a Câmara Municipal de Faro ao arrepio do caminho agora encetado, sendo certo e seguro que os trabalhadores, os seus sindicatos e a União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN, não abdicam do direito a que o executivo municipal apoie as comemorações do Dia do Trabalhador.

Os participantes nas comemorações do 1º de Maio em Faro decidem:

Repudiar a atitude da Câmara Municipal de Faro e exigir a retomada dos apoios da autarquia às comemorações do 1º de Maio em Faro, organizadas pela USAL/CGTP-IN; Divulgar a presente moção a todos os órgãos autárquicos do concelho, bem assim como à comunicação social;

Resolução – Avançar na luta e nos direitos, valorizar os trabalhadores

Na passagem de mais um aniversário dos massacres de Chicago, há 133 anos, que estiveram na origem do 1º de Maio, e do 45º aniversário do 25 de Abril que teve a sua maior consagração nesse 1º de Maio de 1974, com milhões de trabalhadores na rua a exigirem e conquistarem direitos sociais e laborais, saudamos os trabalhadores que, por todo o mundo e em Portugal, lutam por melhores condições de vida e de trabalho.

Saudamos, também, todos os milhares de trabalhadores que estão com a CGTP-IN nesta grande Manifestação e nas outras 39 iniciativas que realizamos por todo o país, muitos dos quais exercendo o direito de greve.

A vida prova que não há alternativa à luta que é decisiva para avançar, para aumentar salários e pensões de reforma, fatores indispensáveis para o crescimento económico que, nos últimos anos, teve na procura interna um elemento determinante, que também foi importante para a criação de emprego e a redução do desemprego, para o reforço da segurança social e da coesão social do país.

Apesar dos avanços registados com a luta dos trabalhadores no quadro da alteração da correlação de forças na Assembleia da República, a situação do país continua marcada por graves e profundas injustiças, desigualdades e carências várias.

O governo do Partido Socialista (PS), por opção, despreza a correlação de forças existentes na Assembleia da República, que permitiria responder às reivindicações dos trabalhadores e aos problemas estruturais que o pais mantém. Em convergência com o PSD e o CDS, na área do trabalho e outras de importância estratégica, recusa um outro rumo para o país, na senda do progresso, do desenvolvimento e da justiça social, confirmando, uns e outros, os seus compromissos com os interesses do grande capital e a sua submissão às imposições e chantagens da União Europeia, aos constrangimentos do euro e de uma dívida insustentável que se recusam a renegociar.

Os salários, as pensões de reforma e outros apoios sociais continuam muito baixos. O emprego criado é, em termos gerais, de má qualidade, com vínculos precários, mal remunerado e sem direitos. Os horários de trabalho tendem a ser muito longos, desregulados, transformando num caos a vida pessoal e familiar dos trabalhadores. Intensificam-se os ritmos de trabalho e a tendência para generalizar a laboração contínua e o trabalho por turnos para agravar as condições de trabalho, pôr em risco a saúde, a segurança dos trabalhadores e reduzir os seus rendimentos. Mantêm-se as normas gravosas das leis laborais, como a caducidade e outras, não se repondo o princípio do tratamento mais favorável, a renovação automática das convenções nem o valor das indemnizações por despedimento. O assédio, a repressão, as discriminações e a violação de direitos são uma constante para dificultar a organização e a luta dos trabalhadores.

A proposta de lei que o governo do PS aprovou, na generalidade, na Assembleia da República com o apoio do PSD, do CDS e do PAN, na sequência do acordo celebrado entre governo, patrões e UGT na concertação social, é inaceitável. Duplica o período experimental de 90 para 180 dias, insiste no banco de horas grupal de 150 horas anuais de trabalho não pago, alarga os contratos de muito curta duração de 15 para 35 dias e mantém a caducidade e outras normas gravosas das leis laborais!

Os trabalhadores combatem a exploração, as injustiças sociais, a injustiça fiscal a submissão cega à redução do défice em benefício do grande capital que acumula milhares de milhões de euros de lucros, benefícios e isenções fiscais, incluindo volumosas transferências para tapar buracos de gestões fraudulentas na banca.

Exige-se resposta aos problemas dos trabalhadores, – de todos os trabalhadores, incluindo os da administração pública sem aumentos salariais há dez anos -, do povo e do país.

É preciso a rutura com a política de direita e uma política alternativa, que distribua a riqueza de forma justa, que respeite e valorize o trabalho e os trabalhadores, que promova o aumento da produção nacional, que recupere para o estado as empresas e sectores estratégicos, que defenda e invista nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado e que avance com a regionalização.

A luta desenvolvida, que tem permitido aumentar salários, defender e conquistar direitos, reduzir horários e rejeitar adaptabilidades e bancos de horas, combater a precariedade e garantir a aplicação de direitos consagrados na contratação colectiva, é o caminho que temos de continuar a percorrer todos os dias.

Portugal precisa de dar um salto no desenvolvimento económico e social. É preciso abandonar de vez o modelo de baixos salários e reformas que condena os trabalhadores à pobreza e o País ao atraso. Precisamos de distribuir a riqueza por quem a produz, os trabalhadores, de mais crescimento económico, de criar mais e melhor emprego e de combater o desemprego.

O aumento dos salários é determinante para uma estratégia de desenvolvimento, a melhoria das condições de vida, o combate à pobreza, o aumento futuro das pensões de reforma, o estímulo à atividade económica e à produção nacional, o reforço da segurança social e do investimento nos serviços públicos.

É essencial assegurar o aumento geral e extraordinário dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das carreiras, da formação e da experiência profissional, com um significativo aumento do salário médio e o aumento do salário mínimo para 850 euros, impulsionando a garantia de uma existência mais digna aos trabalhadores e às suas famílias, um valor necessário, possível e adequado ao tempo que vivemos.

Para a CGTP-IN, ontem como hoje, a resolução dos problemas dos trabalhadores e a resposta ás suas reivindicações, passa, em primeiro lugar, pelo reforço da acção sindical integrada, pela sindicalização, eleição de delegados sindicais e representantes dos trabalhadores para segurança e saúde no trabalho e, decisivamente pela intensificação da ação e da luta.

Vamos, pois, intensificar o esclarecimento, a mobilização e a luta. Os trabalhadores têm direito a viver melhor, sendo da mais elementar justiça que, a partir deste grandioso 1º de Maio, lutemos com mais determinação contra as injustiças e as desigualdades, pela erradicação da pobreza, pelos valores de Abril e por um Portugal desenvolvido, justo, solidário e com futuro.

Vamos à luta, pelas reivindicações dos trabalhadores, designadamente as identificadas nos seguintes cinco eixos reivindicativos centrais:

O aumento geral dos salários de todos os trabalhadores e a fixação, a curto prazo, do Salário Mínimo Nacional em 850 euros;

A revogação das normas gravosas da legislação laboral e a rejeição da proposta de lei laboral do governo do PS;

O combate à precariedade nos sectores privado e público, garantindo que a um posto de trabalho permanente corresponda um contrato de trabalho efectivo;

As 35 horas de trabalho semanal para todos, sem redução de salário, contra a desregulação dos horários, adaptabilidades, bancos de horas e todas as tentativas de generalizar a laboração contínua e o trabalho por turnos;

O reforço do investimento nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado e na valorização dos trabalhadores da administração pública, para assegurar melhores serviços às populações.

Neste 1º de Maio, os trabalhadores proclamam a intensificação da acção e da luta reivindicativa nos locais de trabalho, empresas e serviços. Rejeitam a política de agravamento da exploração e empobrecimento enquanto o grande capital acumula milhões de euros em lucros, benefícios e isenções fiscais. Exigem a valorização do trabalho e dos trabalhadores e respostas aos problemas do povo e do país.

Vamos à luta também no dia 26 de maio, nas eleições para o Parlamento Europeu! Os trabalhadores e o País não precisam de mais deputados para defender a União Europeia, neoliberal, federalista e militarista.



Os trabalhadores precisam, sim, é de eleger mais deputados que defendam os seus direitos e interesses, contra as imposições e arbitrariedades da União Europeia, pelo que levarão a luta até ao voto, votando naqueles que sempre os apoiam, se solidarizam e estão de acordo com as suas reivindicações, anseios e lutas.