IPDJ celebra o Dia da Juventude com atividades para todos os gostos

No Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto, a Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), em parceria com o movimento associativo juvenil, preparou um programa de atividades que vai decorrer ao longo de todo o dia.

A Direção Regional do IPDJ, em Faro, vai estar de portas abertas a dar ênfase à ideia de que aquele é um espaço onde os jovens, e as suas organizações, podem desenvolver os seus projetos e iniciativas, promovendo a troca de ideias e experiências.

O Dia Internacional da Juventude, por resolução da Organização das Nações Unidas, é comemorado desde 1999 e conta em particular com o Instituto Português do Desporto e Juventude I.P. para o dinamizar institucionalmente no nosso país, sendo este ano o tema «Educação Transformadora».

Deste modo, o dia 12 de agosto, no IPDJ em Faro, começa, pelas 10h00, com diversas oficinas e workshops, como A Minha Rádio no Ar, Expressão Dramática, Oficina de Xadrez e Encontro de Criativos Juniores, numa estreita colaboração com a Rádio Universitária do Algarve, Pamela Bender, Academia de Xadrez do Algarve e Associação de Designers do Sul.

As atividades no período da tarde terão início, pelas 14h30, com o laboratório «70JA – Direitos da Juventude», dinamizado pela Associação Juvenil Sê Mais Sê Melhor.

Segue-se a inauguração das exposições de fotografia «Um Olhar Sobre a Cidade», da Associação Designers do Sul, e o «Festival T»,da JuvAlbuhera – Associação Juvenil de Albufeira, animada por momentos de dança pela Urban Xpression.

Antecipando a inauguração da exposição ACA 2.0 de Guilherme Gonçalves, Hélder de Sousa, Margarida Soares e Vilma Correia, que terá lugar pelas 20h00, há ainda a oportunidade de ouvir Margarida Lucas e também Charlie Trestini e Rita Ramos.

A noite continua, com muita música num concerto, com início às 21h00, com os Heavy Angles seguidos dos Fuza Flowz. A encerrar a noite há «sons da juventude» com o DJ Danny.