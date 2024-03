GreenColab vai produzir algas nas instalações da ex-DRAPAlg no Patação

GreenCoLab vai ocupar as instalações desativadas do antigo Laboratório de Apoio à Produção Animal, gerido pela ex-DRAP Algarve, situadas no Patacão – Faro.

Várias entidades regionais, incluindo a ex-Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em colaboração com o sector governamental da Agricultura e Alimentação, obtiveram parecer favorável da ESTAMO – Participações Imobiliárias, SA para revitalizar as instalações desativadas do antigo Laboratório de Apoio à Produção Animal, gerido pela ex-DRAP Algarve, no Patacão, em Faro.

Este passo permitirá desbloquear investimentos superiores a um milhão de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destinados à reabilitação do edifício e à instalação de duas unidades demonstradoras no âmbito do Pacto da Bioeconomia Azul:

Uma unidade demonstradora de economia circular com fecho do ciclo através de tecnologias de produção de algas para reaproveitamento de água e nutrientes;

Uma unidade demonstradora de biorrefinaria para processamento de biomassa de algas em ingredientes de alto valor, especialmente bioestimulantes para culturas agrícolas.

Além de manter a função original das instalações no apoio à produção primária, este projeto visa posicionar o Algarve como um dos principais centros de conhecimento no sector das algas, criando produtos de alto valor agregado para aplicação em diversas áreas, incluindo a produção agrícola.

O GreenCoLab, também conhecido como Associação Oceano Verde – Laboratório Colaborativo para o Desenvolvimento de Tecnologias e Produtos Verdes do Oceano, lidera este esforço.

Desde sua criação em 2019, tem sido um dos laboratórios colaborativos mais dinâmicos do país, unindo o conhecimento acadêmico com a experiência das principais empresas nacionais no sector de produção e valorização de algas.

O GreenCoLab concentra sua agenda de pesquisa e inovação na exploração de macro e microalgas como componente essencial e sustentável para diversas indústrias, como alimentação humana e animal, agricultura, nutracêutica, cosmética e tratamento de água.

Atualmente, o GreenCoLab possui 10 associados, incluindo centros de pesquisa, universidades e empresas. Com financiamento proveniente de diversas fontes, incluindo apoio nacional, internacional e financiamento próprio, o GreenCoLab já mobilizou mais de nove milhões de euros desde sua criação, incluindo recursos do PRR e projetos financiados pelo H2020/Horizonte Europa.

O projeto emprega mais de 30 colaboradores altamente qualificados, incluindo pesquisadores doutorados e estudantes de doutorado, mestrado e graduação. No apoio à produção agrícola, o foco é o desenvolvimento de produtos bioestimulantes à base de algas, visando posicionar a região como centro de excelência na produção e aproveitamento econômico de algas.