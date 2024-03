Forum Algarve celebra a Páscoa com a série infantil «Bluey»

O Forum Algarve, em Faro, convida os mais pequenos a divertirem-se em família na companhia da «Bluey» na Páscoa, de 23 de março a 7 de abril.

As personagens da série de desenhos animados «Bluey», transmitida pelo canal Disney Júnior vão estar no Forum Algarve, com atividades gratuitas para toda a família, de 23 de março a 7 de abril. Jogos, ateliês e encontros meet & greet com a «Bluey» são as atividades em destaque neste evento.

A série infantil que tem conquistado o público infantil, mas não só, com os próprios pais a ficarem rendidos à personagem, chega agora em formato de evento ao Forum Algarve para umas férias de Páscoa muito divertidas.

A praça coberta do Forum Algarve vai ser o palco do evento «Diverte-te com Bluey» que vai irá proporcionar diversas atividades para as crianças.

Além da transmissão de episódios da série, num espaço pensado para os mais pequenos assistirem sentados em pequenos carros alusivos ao universo da série, o evento contará ainda com mesas interativas com jogos alusivos à mesma e um espaço de ateliês e desenhos.

As atividades, de acesso livre e gratuito, estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 15h00 às 19h00, bem como aos sábados e domingos, das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00.

Mas há mais. Os mais pequenos vão ter a oportunidade de estar, ao vivo, com a protagonista da série, num meet & greet muito especial, nos dias 30 de março e 7 de abril, das 11h00 às 14h00, e realizado com intervalos de 20 minutos durante este horário.