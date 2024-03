Forum Algarve apaga as luzes e dedica uma hora ao planeta

O Forum Algarve associa-se à Hora do Planeta, promovida pela World Wide Fund for Nature (WWF), e desliga as luzes no dia 23 de março, entre as 20h30 e as 21h30.

O Forum Algarve, centro comercial gerido pela Multi Portugal, vai associar-se à Hora do Planeta, uma iniciativa promovida anualmente pela World Wide Fund for Nature (WWF).

No dia 23 de março, entre as 20h30 e as 21h30, a iluminação do centro comercial será parcialmente desligada, salvaguardando sempre a segurança e o conforto dos seus visitantes e do espaço.

A Hora do Planeta é um movimento mundial que desafia milhões de pessoas a mostrarem o seu compromisso com o planeta, visando promover um momento de reflexão sobre as alterações climáticas.

«É com muito entusiasmo que nos associamos a esta iniciativa. O compromisso com o ambiente é fundamental, sendo que cada ação, não importa o quão grande ou pequena seja, acaba por fazer a diferença», afirma Sérgio Santos, diretor do Forum Algarve.

«O Forum Algarve tem na sustentabilidade uma das suas principais prioridades, pelo que temos vindo, desde há mais de 10 anos para cá, a implementar práticas sustentáveis na nossa operação diária, de forma a reduzir a nossa pegada ambiental, desde medidas que visam a redução do consumo energético, a poupança de água e uma gestão de resíduos mais eficaz», acrescenta.

Com o intuito de promover a poupança e eficiência energética, o centro comercial apenas consome energia 100 por cento renovável e usa iluminação exclusivamente LED. Com painéis fotovoltaicos instalados na cobertura do edifício desde 2012, há mais de 10 anos, o Forum Algarve consegue produzir o equivalente à energia necessária para o consumo anual de mais de 120 pessoas.

Ao longo da última década o Forum Algarve reduziu o consumo de energia em mais de 1,3 milhões de kWh e atualmente consome menos um terço de energia que se consumia há 10 anos.

No mesmo período, o Forum Algarve reduziu o seu consumo de água em cerca de 3,4 milhões de litros, o equivalente a 25.000 banhos de imersão, e reduziu a produção de resíduos em 20 toneladas por ano, sendo que 99,9 por cento dos resíduos produzidos no Centro são valorizados.

Os postos de carregamento de veículos elétricos instalados no centro comercial já permitiram evitar a emissão de 116 toneladas de CO2.

Estes são alguns dos indicadores que mostram o compromisso do Forum Algarve para com a sustentabilidade ambiental. Da energia aos resíduos, da iluminação LED aos painéis fotovoltaicos, o Forum Algarve é «reconhecido como um exemplo na região».