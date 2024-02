Faro quer divulgar todo o seu potencial turístico na BTL

Faro também vai marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) em dois stands, no do Turismo do Algarve e no da Estrada Nacional 2, com o objetivo de mostrar todo o potencial turístico do município, entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março.

O município de Faro vai participar, com um espaço personalizado, integrado no stand do Turismo do Algarve, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a principal feira de turismo nacional, que este ano se realiza de 28 fevereiro a 3 de março, na FIL, Parque das Nações.

A Câmara Municipal de Faro promoverá o destino, assim como os principais produtos turísticos do concelho, num evento que junta milhares de visitantes em busca das mais recentes novidades sobre possibilidades de viagens

«No espaço do município estarão em destaque o turismo cultural, através do rico património histórico e arquitetónico, bem como o turismo de natureza, nomeadamente a Ria Formosa e as praias de excelência, situadas nas suas ilhas barreira da Barreta (Deserta), Culatra, Farol e Praia de Faro e ainda a gastronomia e lazer, associados a este paraíso natural do concelho», refere a autarquia.

Outro dos grandes temas levado pela autarquia à BTL será o turismo náutico, em particular a divulgação da plataforma digital da Estação Náutica de Faro e a promoção de um conjunto de experiências de lazer e da prática de desportos, juntamente com um conjunto de serviços de apoio a visitantes e tripulações que aí encontram o que precisam para uma visita única à cidade.

Nesse sentido, o município, enquanto entidade coordenadora da Estação Náutica de Faro, vai também participar no programa promovido pelo Fórum Oceano, dedicado às Estações Náuticas, no dia 29 de fevereiro, onde fará a apresentação da Estação Náutica de Faro, com o objetivo de continuar a afirmar a cidade como destino de excelência neste segmento.

Ainda nesta edição da BTL, o município de Faro marcará presença no stand da Estrada Nacional 2 (EN2), espaço da Associação de Municípios da Estrada Nacional 2, para promover o seu ponto de chegada (ou partida), que se encontra na cidade, procurando continuar a afirmação desta rota turística, que vem ganhando uma relevância crescente e que traz a Faro um cada vez maior número de visitantes nacionais e estrangeiros.