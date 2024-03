Faro promove o seu potencial turístico na Feira Internacional «B-Travel»

Faro vai marcar presença na Feira Internacional «B-Travel», em Espanha, com um stand no espaço do Turismo do Algarve para mostrar todo o potencial turístico do município, entre os dias 15 e 17 de março.

O município de Faro, através da sua Divisão de Promoção Turística, vai estar presente, pela primeira vez, na Feira Internacional «B-Travel», que se realiza no Palácio de Congressos de Barcelona, em Espanha, entre os dias 15 e 17 de março, participando com um stand personalizado no espaço da Região de Turismo do Algarve.

Depois da presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a autarquia procura reforçar a sua estratégia de promoção do território, apresentando internacionalmente as suas potencialidades turísticas.

Especial destaque será dado à afirmação do território enquanto cidade criativa e contemporânea, que tem na sua história, no seu património natural, na programação cultural e no Turismo Náutico de excelência, as suas grandes riquezas.

O município procura, pois, com estas participações em importantes certames, atrair novos visitantes, nomeadamente num mercado (Espanha), que traz ao Aeroporto de Faro cerca de 200 mil passageiros por ano.

Com um formato renovado e orientado para as experiências turísticas do visitante que deseja personalizar as suas viagens em função das motivações, valorizando ofertas diferenciadoras, autênticas e exclusivas, a B-Travel afirma-se como uma referência na promoção turística a nível ibérico, europeu e mundial e o município de Faro marcará presença.

A B-Travel é o maior evento de Espanha dirigido a um público-alvo com elevada propensão para realizar viagens turísticas, e no qual estarão presentes as principais agências de viagens, hotéis, operadores de cruzeiros, empresas de transportes e empresas de serviços turísticos de Espanha e do resto da Europa.

Servindo como a principal plataforma para os profissionais do setor do turismo a B-Travel é o espaço ideal para o intercâmbio global, tornando-se um ponto de encontro central para os mais recentes desenvolvimentos no sector do turismo.