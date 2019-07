Faro levou idosos do concelho a passear em Monchique

O município farense proporcionou a 35 munícipes idosos do concelho um passeio a Monchique, no passado dia 28 de junho.

Neste passeio, sob o mote «Vamos a Monchique», os munícipes foram recebidos pela Associação de Artesãos de Monchique e por Rui André, presidente da Câmara Municipal de Monchique.

Além de uma visita à Fóia, o passeio proporcionou-lhes ainda uma visita guiada na Igreja Matriz de Monchique e um almoço convívio no Parque da Mina, com degustação de produtos regionais e visita a uma casa centenária, do princípio do século 18. «Os mais corajosos» ainda experimentaram a travessia nas pontes suspensas.

A iniciativa teve o objetivo de «proporcionar momentos de convívio e lazer a este setor da população, facilitando a quebra do ciclo de solidão e rotina que tantas vezes acompanha o quotidiano dos idosos e estimulando-os para uma vida mais ativa».

O município de Faro, também através do seu Gabinete de Apoio ao Idoso, organizará no próximo dia 1 de outubro um novo passeio, no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Idoso.