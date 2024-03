Faro impõe novos horários e limites de ruído a estabelecimentos

A Câmara Municipal de Faro aprovou novos regulamentos de ruído e horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais.

São estabelecidos novos limites consoante os usos para compatibilizar as atividades com outras utilizações, como a habitação, informou hoje o município.

Restaurantes, cafés e pastelarias vão poder funcionar diariamente até às 02h00, os bares e salas de espetáculos até às 03h00 (de domingo a quarta-feira) ou às 04h00 (de quinta-feira a sábado e nas vésperas de feriados), e as discotecas podem ficar abertas até às 03h00 (de domingo a quarta-feira) ou às 05h00 (de quinta a sábado e nas vésperas de feriados), precisou o município num comunicado.

A autarquia algarvia sublinhou que os dois regulamentos, já publicados em Diário da República, vão entrar em vigor «ainda em março» e justificou as alterações com a necessidade de adaptar os horários face à «evolução da realidade social do município» e a «um conjunto de situações de incomodidade, já identificadas», como a música alta ou o ruído provocado por aglomerações no exterior.

«Considerando a evolução da realidade social municipal ao longo dos últimos anos, o município entendeu que importava aprovar uma revisão ao regulamento que limitasse os horários de funcionamento destes espaços, de forma a evitar o agudizar de um conjunto de situações de incomodidade, já identificadas, e ajudar a compatibilizar o uso comercial com os restantes usos urbanísticos existentes no Plano Diretor Municipal (PDM), designadamente o uso habitacional», argumenta a Câmara.

A autarquia de Faro recordou que os regulamentos anteriores vigoravam desde 2017, no caso dos horários, e desde 2012, no caso do ruído, e as alterações adotadas vêm dar resposta a situações de «incomodidade sentida pela população», como o «ruído provocado pelo funcionamento de estabelecimentos, devido a música, com som elevado», ou a «aglomeração de consumidores no exterior», com «ruído excessivo» por permanência na via pública.

«[…] Por razões de segurança e de proteção da qualidade de vida dos cidadãos, o regulamento agora aprovado define que estabelecimentos de restauração, de bebidas ou mistos (restaurantes, cafés ou pastelarias, entre outros) podem funcionar todos os dias entre as 06h00 e as 02h00 do dia seguinte», pode ler-se no comunicado da Câmara de Faro.

Quanto aos espaços de bebidas e restauração, devidamente licenciados (bares, salas de espetáculos, teatros, cinemas, recintos de espetáculos, entre outros), o horário de funcionamento é estabelecido «entre as 10h00 e as 03h00 do dia seguinte, de domingo a quarta-feira, e entre as 10h00 e as 04h00 do dia seguinte, às quintas-feiras, sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado», assinalou.

As atividades como «clubes de dança, discotecas ou similares podem ter horários entre as 10h00 e as 03h00 do dia seguinte, de domingo a quarta-feira, e entre as 10h00 e as 05h00 do dia seguinte às quintas-feiras, sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado», acrescentou a autarquia.

A Câmara de Faro destacou que «as esplanadas exteriores de estabelecimentos devidamente licenciados como restaurantes, cervejarias, snack-bares ou similares, passam a ter de encerrar, todos os dias, no máximo, às 02h00, podendo as que estão em zonas balneares, e em época balnear, funcionar até às 03h00».

Farmácias, hospitais, centros médicos e hospitais ou clínicas veterinárias, empreendimentos turísticos ou de alojamento local, estruturas residenciais para idosos ou postos de abastecimento de combustível vão poder funcionar «permanentemente», todos os dias da semana, esclareceu a mesma fonte.

Limitadas a horários entre as 08h00 e as 00h00 ficam as atividades localizadas em edifícios de habitação, embora possam, «a título excecional, adotar os horários fixados para os restantes estabelecimentos, caso obtenham o consentimento prévio do proprietário do edifício, ou a declaração de não oposição do condomínio, tratando-se de edifício em propriedade horizontal», observou.