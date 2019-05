«Fanã» vai orientar nova equipa B do Farense e coordenar formação

Antigo adjunto de Paco Fortes volta a uma casa que deixou há 21 anos, depois de várias aventuras em Portugal e no Médio Oriente.

Fernando Pires, de 58 anos, mais conhecido no mundo do futebol por Fanã, será o coordenador técnico do futebol de formação dos escalões de competição do Farense.

O técnico português vai também assumir o lugar de treinador da nova equipa B dos leões de Faro, que vai competir na 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Algarve.

Em comunicado no seu Facebook, o Farense desejou que este regresso de Fanã «ao clube do seu coração» seja repleto de «sucessos pessoais e profissionais».

Nas duas últimas épocas, Fernando Pires orientou o Louletano, saindo na presente temporada ao fim de 10 jogos.