Concurso de Leitura de Faro «aMarLeituras» revela vencedores

Já são conhecidos os vencedores da 1.ª edição do Concurso de Leitura de Faro «aMarLeituras», dinamizado pela Biblioteca Municipal de Faro e pela Rede de Bibliotecas Escolares do concelho.

Os vencedores da 1.ª edição do Concurso de Leitura de Faro «aMarLeituras» foram selecionados no dia 5 de março de 2024, dia em que decorreu a final desta iniciativa, realizada em parceria pela Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa (BMF) e a Rede de Bibliotecas Escolares do concelho.

Diego da Silva Leal, do Agrupamento João de Deus, Constança Filipe, do Agrupamento Pinheiro e Rosa e Francisco Roque, do Agrupamento Tomás Cabreira foram os vencedores do 1º Ciclo.

Do 2º Ciclo, os escolhidos foram: Rafael Raimundo, Tiago Pinto e Amélia Dias, todos do Agrupamento Pinheiro e Rosa.

Já no 3.º ciclo, Joana Ferreira, do Agrupamento Pinheiro e Rosa, José Fonseca, do Agrupamento Tomás Cabreira e Laura Segura, do Agrupamento Afonso III foram os designados.

Por fim, no Secundário, os eleitos foram Gonçalo Jesuíno e Ana Rita Morais, ambos do Agrupamento Pinheiro e Rosa e Mariana de Oliveira Canceira, do Agrupamento João de Deus.

Estes jovens passaram, desde o o dia 17 de outubro de 2023, data oficial de abertura, até ao final do concurso, que decorreu no Auditório da BMF, por um percurso exigente, que envolveu duas fases: primeiro, a Escolar e, em segundo, a Municipal.

Na fase escolar, participaram um total de 1235 alunos: 190 do Agrupamento de Escolas Afonso III; 48 do Agrupamento de Escolas Montenegro; 127 do Agrupamento de Escolas João de Deus; 192 do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira; e 678, do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.

No dia 5 de março, decorreu a Fase Municipal, tendo sido apurados, de entre os 84 alunos inscritos, os 12 melhores alunos do 1.º ciclo ao Ensino Secundário. Esta fase incidiu sobre obras incluídas no Plano Nacional de Leitura, nomeadamente, O gato e o escuro, de Mia Couto (1.º ciclo), Não te afastes, de David Machado (2º ciclo), História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda (3.º ciclo) e 1984, de George Orwell (Secundário).

A prova de apuramento dividiu-se em dois momentos: o primeiro consistiu numa prova escrita, que serviu para selecionar os 20 melhores classificados de cada ciclo. Estes passaram, então, ao segundo momento, constituído por uma prova oral, com dois desafios, para avaliar a leitura expressiva e argumentação dos alunos.

O Júri foi composto pela Técnica Superior da Divisão de Bibliotecas e Arquivo, Fátima Bento, pela Técnica Superior da Divisão de Educação, Noémia Valente e pela escritora de livros infantis, Susana Jorge.

Os vencedores receberam livros como prémio.