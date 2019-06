«Às Sextas no IPDJ» de Faro há dança e literatura infantil

Este é um programa que pretende dar palco aos jovens que pretendam apresentar projetos ao público, na Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Depois de, no dia 7 de junho, o Clube de Teatro Tapete Mágico da Escola Secundária Pinheiro e Rosa ter apresentado ao público a peça de Teatro «TV Brutal… é brutal», com autoria e encenação de Ana Cristina Oliveira e António Gambóias, o corrente mês traz mais propostas, sempre à sexta-feira.

Hoje, 14 de junho, às 19h30, será a vez da Oficina de Dança «Estúdio T», de Olhão, apresentar o seu espetáculo de final de ano, que terá como convidados vários projetos de dança que existem no Algarve.

Assim, além do «Estúdio T», sobem ao palco os seguintes projetos: Arutla de Altura, Contemporâneo Fusion de Loulé, e projetos farenses da Escola Secundária Tomás Cabreira, da Companhia de Dança do Algarve e Atelier do Movimento de Faro.

Já no dia 21 de junho, às 15h00, será a vez de ficarmos a conhecer propostas de jovens coreógrafos. First Step é um concurso de jovens coreógrafos promovido pela Companhia de Dança do Algarve, e ao qual o IPDJ se associou para apresentação da fase final.

Finalmente, no dia 28 de junho, às 10h30, é apresentado o livro «O Triatlo do Lucca e os seus amigos», de Lígia Boldori. Durante aproximadamente 45 minutos, a escritora encanta crianças dos 5 aos 10 anos, num cenário onde o Lucca e os seus amigos são os protagonistas.

«O incentivo à prática desportiva, a alimentação saudável, os valores comportamentais, o companheirismo, a amizade, o fair play no desporto, a inclusão social, racial e de portadores de mobilidade reduzida, a diversidade cultural e o estímulo ao mundo imaginário e criativo são os ingredientes desta manhã muito divertida e interativa», dirigida aos ATLs e também ao público em geral.

A inscrição para este momento deve ser feita através do 289 891 820 ou pelo email [email protected].