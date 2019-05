AlgarveCon chama fãs dos jogos de tabuleiro ao IPDJ de Faro

Um fim de semana dedicado a dados, cartas, meeples e aventuras. Esta é a promessa da AlgarveCon para os dias 6 e 7 de Julho, no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) de Faro.

Num evento «sem paralelo abaixo do Tejo», a Associação Sê Mais Sê Melhor, o Clube MTG Olhão e o Canal de Youtube «Na Mira» entram no mapa nacional dos Encontros de Jogos de Tabuleiro com a apresentação da AlgarveCon.

Nos dias 6 e 7 de Julho, a AlgarveCon promete dar cartas a nível nacional com a disponibilização de mais de 300 jogos de tabuleiro para todos os gostos em modo de biblioteca.

A esta impressionante ludoteca adicionam-se workshops, torneios, demonstrações de protótipos e outras atividades que prometem tornar a experiência única para os mais entusiastas jogadores de jogos de tabuleiro e mesmo para os iniciantes.

Nestes dois dias de Julho, no IPDJ de Faro, todos os visitantes poderão invocar a Liliana, em Magic The Gathering, lutar contra dragões, numa aventura de Dungeons and Dragons, fugir de salas enigmáticas, numa mini Escape Room ou comandar batalhões, num cenário de Warhammer.

«Esta é apenas uma pequena descrição de um sem mundo de oportunidades que só cabem na imaginação de cada um e não se encerram nestes dois dias», explica a organização.

O evento está preparado para receber famílias e grupos, bem como «qualquer pessoa interessada», e a entrada tem um custo de 2 euros. Haverá também um sorteio de jogos, cedidos por várias editoras.