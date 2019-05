Águas do Algarve reabilita o intercetor «Ibis – Aeroporto»

Já foi publicado em Diário da República o contrato público de empreitada de obras públicas, o qual tem por objeto a execução da empreitada para a reabilitação do intercetor Ibis – Aeroporto, por método de encamisamento em alguns troços e vala aberta noutros.

De acordo com Teresa Fernandes, Porta Voz da Águas do Algarve SA, o local da execução do contrato é Faro e o valor do preço base do procedimento traduz-se em 738500,00 euros.

O prazo de execução é de 120 dias a contar da data da celebração do contrato. O anúncio foi enviado para publicação no Diário da república no dia 08 de maio.

O prazo para entrega de propostas é de 20 dias a contar da data de envio do anúncio. Logo, a data limite de entrega das propostas é 28 de maio de 2019.

Há vários documentos a poderem ser consultados pelos interessados na candidatura, nomeadamente o anúncio e o programa de procedimento bem como todas as peças do mesmo.

Todas estas informações detalhadas estão integralmente disponíveis na Plataforma Eletrónica de Contratação Pública AcinGov.

A apresentação das propostas deve ser feita também através da mesma plataforma.