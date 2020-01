Faro terá «Conversas à Hora Certa» sobre a problemática da água

Sessão «é dedicada ao atual stress hídrico que o Algarve enfrenta», intitulando-se «Água: Algarve sob Pressão. Presente e Futuro».

Com o objetivo de promover a reflexão sobre a importância dos recursos hídricos e consciencializar a população quanto à necessidade de os utilizar de forma sustentável, a Faro 1540 organiza no dia 16 de janeiro, às 21h00, no Café Aliança, a 3ª edição das Conversas à Hora Certa.

A organização procura dar a conhecer o panorama atual das reservas existentes, da evolução dos recursos, da utilização dos mesmos e das soluções para o futuro.

A conversa contará com a presença do Eng. Paulo Cruz, da Agência Portuguesa do Ambiente, do Prof. Doutor José Paulo Monteiro, da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve e Arq. Gonçalo Duarte Gomes, membro da Liga Portuguesa da Natureza, com a moderação do Eng. Bruno Azevedo Lage, membro fundador da Faro 1540.

«A água é um recurso cada vez mais escasso, mas essencial para a maioria das atividades económicas da região, com uma influência decisiva na qualidade de vida das populações», explica a Faro 1540, que acrescenta ainda que «as características climatéricas da região algarvia, associadas às alterações climáticas registadas nas últimas décadas, têm conduzido a região a frequentes períodos de seca, mais ou menos acentuada».

Por isso, «não podemos controlar as condições climatéricas, mas cada um de nós pode fazer a sua parte, contribuindo para uma gestão dos recursos hídricos disponíveis de uma forma mais sustentável, concertada e integrada», atira a associação em nota de imprensa.