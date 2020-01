Faro saiu de 2019 com «valor de dívida mais baixo dos últimos 15 anos»

Município conseguiu abater, nos últimos seis anos, perto de 27 milhões de euros de dívida de médio e longo prazo.

A Câmara Municipal de Faro registou no ano de 2019 um aumento de cerca de 5 milhões de euros de receita total face ao ano anterior e o valor de dívida mais baixo dos últimos 15 anos.

De acordo com o balanço preliminar de 2019, a dívida de médio e longo prazo do município cifrou-se no ano passado em 17460173,65 euros, quando em 2018 era de quase 21 milhões (20792931,18 euros).

Atendendo a que, no final de 2014, «estes encargos ascendiam a 44,4 milhões, isto significa que o município conseguiu abater, nos últimos seis anos, perto de 27 milhões de euros de dívida de médio e longo prazo – sem que isso venha comprometendo a capacidade de investimento», explica a autarquia.

Também a dívida de curto prazo do município de Faro reduziu em 2019, em cerca de 100 mil euros face ao ano anterior, tendo passado para 578091,90 euros.

Relativamente à receita, a municipalidade obteve no último ano um total de 50004598,33 euros, cerca de mais 4,3 milhões do que em 2018, «o que indicia a manutenção da vitalidade da economia do concelho», congratula-se a Câmara Municipal farense.

Desse montante, 12 milhões de euros (11920039,74 euros) foram arrecadados através do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), valor que registou uma muito ligeira descida face a 2018 (11927620,59 euros).

No que concerne ao Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT), manteve-se nos 8 milhões de euros (8011784,14 euros), valor equivalente a 2018. Para se ter uma ideia, em 2017 a autarquia arrecadara cerca de 4 milhões de euros de IMT.

Já as receitas municipais relativas ao Imposto Único de Circulação (IUC) subiram ligeiramente de 2139128,72, em 2018, para 2226249,78 euros, em 2019.

No ano passado, a Câmara de Faro recolheu igualmente 2403907,91 euros relativos à Derrama, imposto municipal que incide sobre o lucro tributável das pessoas coletivas, face a 2457118,70 euros, em 2018.

Ainda de destacar é a taxa de execução da receita do município que, em 2019, voltou a ser superior a 100 por cento: 103 por cento. No que respeita à despesa, esta taxa ficou em 83,7 por cento, «valor bastante superior ao que era habitual no município, antes do processo de restituição do seu equilíbrio financeiro e da credibilidade entretanto recuperada».

O balanço preliminar de 2019 dá, finalmente, conta de um prazo médio de pagamento (estimado) «historicamente baixo», de apenas 6 dias.

«Em 2018, a autarquia pagava a 10 dias. Bem longe vão os tempos em que os pagamentos da Câmara eram extremamente demorados no tempo, chegando a superar os 300 dias, o que contribuiu para a desestabilização do tecido económico do concelho», diz ainda a autarquia em nota de imprensa.

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, considera que estes dados preliminares «evidenciam que estamos no bom caminho». Para o edil farense, o importante é mantermos «as contas sãs e uma gestão realista», pois só assim «a autarquia pode continuar a afirmar-se como um parceiro de negócios credível sendo, ao mesmo tempo, capaz de operar a grande transformação que se encontra em curso no espaço público e na capacidade de tornarmos o concelho mais dinâmico, aberto, atrativo e com qualidade de vida para todos os nossos munícipes».

Segundo o autarca, a estratégia do Executivo será agora «dar seguimento à política de rigor e transparência instaurada para aumentarmos os níveis de eficiência. Nesse sentido, estamos a rever a nossa norma de controlo interno e a implementar a contabilidade de custos».